此内容发布于2020年2月13日 下午11:20

（法新社华盛顿13日电） 即使才在上周的弹劾案中判决总统川普无罪，美国联邦参议院今天表决通过一项决议，防范川普恣意攻击伊朗，同时严厉指责他的外交政策。

川普所属的共和党在参议院掌握多数，但8名参议员不顾共和党领袖指示，在表决时加入在野的民主党阵营。这项决议旨在防止川普在国会没有明确表决的情况下，就对伊朗采取任何军事行动。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表决后说：「参议院明确发出警告，两党多数参议员都不希望总统未取得国会同意就发动战争。」

这项决议将送到民主党居多数的联邦众议院，众议院上个月已通过类似决议。

但就像国会先前试图终止美国支持沙乌地阿拉伯在叶门的毁灭性进犯一样，川普笃定会动用否决权，而国会两院都缺乏推翻这个决定所需的2/3多数。

伊拉克及美国安全部门透露，参议院表决前，一枚火箭落入美军在伊拉克的基地，暂且没有伤亡通报；这是这个基地自去年12月27日以来遭受的首次攻击，那次攻击导致一名美国承包商丧生。

这名承包商死亡，使得美国与伊朗之间的紧张关系加剧，川普下令以无人机在伊拉克巴格达机场狙杀伊朗最有权力的将军苏雷曼尼（Qassem Soleimani）。

民主党籍参议员凯恩（Tim Kaine）在苏雷曼尼死后，担心美国未经讨论就仓促投入另一场中东战争，因此提出此一决议案。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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