此内容发布于2019年10月4日 上午1:20

（法新社旧金山3日电） 美国官员呼吁社群媒体巨擘脸书，勿在没有提供当局查看讯息内容管道的情况下，对旗下所有通讯服务采用防窥探加密功能。脸书认为此举将破坏用户隐私和安全，拒绝配合。

美国司法部长巴尔（William Barr）、英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）和澳洲内政部长杜登（Peter Dutton）都在提出这项要求的信函中署名。

根据法新社取得的副本内容，他们在这封落款日期为4日的信中写道：「我们写这封信是在要求脸书（Facebook），勿在没有确保不会降低用户安全性、没有包含合法存取通讯内容以保护我们公民的办法下，继续执行为旗下通讯服务采用端对端加密功能的计画。」

信中呼吁脸书和其他公司确保勿对所有通讯系统采用端对端加密，以免执法部门在必要时刻无法取得「可读和可用格式的内容」。

这项要求再次引起科技公司和政府机关之间的冲突。科技公司试图透过替讯息加密来保护用户隐私，政府机关则主张这么做有助歹徒隐匿犯案计画。

脸书旗下通讯服务WhatsApp已采用端对端加密，意味只有发送者和接收者能阅读讯息内容，并以加密格式保存。脸书打算让这项技术扩及旗下其他应用程式，包括Messenger。

脸书说，端对端加密每天为超过10亿人的讯息提供保护。

脸书回应记者询问时说：「这项技术愈来愈广泛地应用在通讯产业和许多其他重要的经济产业。」

「我们强烈反对政府试图建立后门，因为这会破坏全球各地用户的隐私和安全。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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