（法新社华盛顿5日电） 墨西哥北部的美国摩门教徒家族遇袭，有9名妇孺惨死，据信是贩毒集团下的毒手，美国总统川普今天呼吁墨西哥，在美国协助下对贩毒集团「开战」。

川普推文说：「如果墨西哥需要或要求协助扫除这些怪兽，美国随时准备出手，有意愿而且能够迅速有效介入并完成工作。」

这起攻击事件昨天发生，地点在墨西哥奇瓦瓦（Chihuahua）与索诺拉（Sonora）两个州的交界处的莫拉农场（Rancho de la Mora）地区，当地因毒贩和土匪横行而恶名昭彰。

受害者家族成员朱利安．黎贝隆（Julian Lebaron ）告诉方程式电台（Formula Radio），他的堂妹开车带着4个孩子前往机场时，在靠近美国边界的莫拉农场（Rancho de la Mora）地区一带遭攻击，车上的人被活活烧死。

他又说，几小时后找到另外两辆汽车，车上有两名女子和两个大约10岁男孩和女孩的尸体。另外有至少5个孩子设法逃脱，走路回家。

黎贝隆在当地相当活跃，曾公开谴责犯罪集团，他告诉方程式电台（Formula Radio）：「这是屠杀。」

川普表示，墨西哥总统 罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）把打击贩毒集团列为重大议题，「但是这些集团这么庞大又有势力，有时需要一支军队才能击败这样一支大军。」

他又说：「是时候了，墨西哥应该在美国协助下对贩毒集团开战，让他们从地表上消失。我们只等贵国了不起的新总统来一通电话。」

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