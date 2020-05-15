此内容发布于2020年5月15日 上午3:50

（法新社华盛顿14日电） 美国卫生当局今天发出警告，表示有一种好发在儿童身上、罕见却可能致命的自体免疫症状，据信与2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）将这种疾病称为小儿多系统发炎症候群（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C），英国4月底首度通报这种病例。

CDC指出：「曾照顾过，或正在照顾年龄低于21岁，且符合MIS-C指标患者的医疗提供单位，应向所在当地、该州或该自治领土之卫生部门通报疑似病例。」

小儿多系统发炎症候群指标包括发烧、会引发重症导致需要住院治疗的多重器官发炎、2019冠状病毒疾病确诊或最近曾罹病，且无其他合理因素的患者。

纽约州迄今已通报超过100起这样的病例，其中3人病故。

治疗过这种疾病的医师表示，患者有时会出现类似罕见疾病川崎症的病徵。川崎症会导致全身血管肿胀，引发剧痛。

CDC表示，医师对于「每个证实感染SARS-CoV-2（2019冠状病毒疾病病原体）的儿童死亡病例，都应思考是否与小儿多系统发炎症候群有关」。

不过CDC表示，目前尚不清楚这种症状是否仅好发在儿童身上。

纽约柯恩儿童医疗中心（Cohen Children's Medical Center）小儿科医师树德（Sunil Sood）告诉法新社，部分儿童有非常轻度的疾病，但他和同事发现，约莫半数患者因为心脏发炎，必须在加护病房接受治疗，治疗方式包括注射抗体、施打类固醇与阿斯匹林，避免患者血压突然骤降导致休克。

树德补充表示，这种病例主要会在儿童染病且已产生抗体后的4到6周出现。

他说：「他们曾得到这种病毒，身体之前战胜了病毒，但现在出现这种迟来的过度免疫反应。」

更令人不解的是，欧洲地区先传出这种病例，接着是北美洲，但中国、台湾和韩国等率先出现病毒的亚洲国家却没有传出这样的病例。

树德说，外界推测某种特定人口的基因较其他人口容易受影响，不过这个理论目前尚未获得证实。

医学杂志「刺胳针」（The Lancet）近日来自英国的研究中指出，每8名患者中就有6名具有非裔加勒比海人血统。

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