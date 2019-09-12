此内容发布于2019年9月13日 上午1:50

（法新社华盛顿13日电） 美国民主党总统参选人第3场辩论会今天在休士顿登场，台湾移民之子、科技创业家杨安泽承诺，将向10个美国家庭月发1000美元（约新台币3万908元）的「自由红利」一年。

杨安泽（Andrew Yang）在3小时辩论开场时说：「你们捐钱给总统竞选团队，结果发生什么事？政治人物把钱拿来购买电视广告、聘用顾问，你们希望能达成效果。我们现在应该比较相信自己而不是政治人物。」

杨安泽呼吁有兴趣的家庭到他的竞选网站申请自由红利（freedom dividend），他说：「这是我们将让国家再次为我们运转起来的方法，为了美国人民。」

有别于另9名民调领先的民主党总统参选人，杨安泽提出的主要政见是，透过实施全民基本收入，抵销自动化造成的失业现象。

杨安泽宣布政见后，同为参选人的巴提吉格（Pete Buttigieg）说：「这个想法很有独创性，我承认。」

杨安泽毫无从政经验，原本被视为新颖的参选人，现在却出乎意料地凝聚高人气，将角逐民主党党内提名，以在2020年大选挑战总统川普。

杨安泽警告，未来12年，自动化将导致1/3的美国人失业，并表示民众对于科技取代工作机会感到愤怒，是川普2016年胜选的关键原因。

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