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此内容发布于2016年9月24日 下午6:20 最后更新 - 2016年9月24日 -18:20

（法新社华盛顿24日电） 「纽约时报」（New York Times）今天表态力挺希拉蕊．柯林顿入主白宫，指称希拉蕊的智慧、公职纪录和其他强项，让她够格当白宫主人。

具影响力的纽约时报在社论中，一如各界预期力挺民主党总统候选人希拉蕊（Hillary Clinton），并贬抑共和党总统候选人川普（Donald Trump）为「现代美国史上主要政党推出的最糟糕候选人」。

社论主张，但美国人不该仅因替代选项是川普，就把票投给民主党候选人希拉蕊。川普漫天大开选举支票，对有关他本身或其计画，却鲜少披露具体事项。

社论表示，票投希拉蕊的最强有力依据是，考量到美国所面临的国内外诸多挑战以及希拉蕊有能力迎向挑战。

纽时在攸关重要的两党候选人首场电视辩论会登场的两天前，表态力挺希拉蕊。

纽时说，它也希望说服不愿票投希拉蕊的民众，包括无法忍受民主党的共和党人、不愿另一柯林顿家族成员掌控大权或认为此人并非代表变革候选人的那些选民。

纽时的社论坚称，当今世界充斥战争、恐怖主义以及全球化压力等等诸多问题。在国内方面，中产阶级美国人不满政府领袖涉嫌不积极作为，协助他们因应衰退、战争、国外竞争以及技术变迁带来的冲击。

社论指出，「长达40年的公职生涯，希拉蕊仔细研究这些情势并考量这些问题的因应之道。」

纽时承认希拉蕊也有弱点，包括政策摇摆不定，可能让她看起来像是投机取巧等。

针对希拉蕊担任美国国务卿期间使用私人电邮伺服器处理公务争议，纽时表示，此反映出「可悲的强烈嗜好秘而不宣」。但那项「拙劣决定」已经过适当检视，鉴于当前面临的诸多挑战和希拉蕊的过去经历，美国人应该向前迈进，「美国应该让她效力」。

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