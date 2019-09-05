此内容发布于2019年9月6日 上午1:05

（路透伦敦5日电） 在五角大厦将部分经费挪为美墨边境筑墙之用后，美国国防部长艾斯培（Mark Esper）表示，欧洲国家应该考虑资助那些在他们国家内的计画项目。

五角大厦（美国国防部）昨天表示，将从包括供军眷就学、托婴费用在内的127项国防部国内外经费中拨款，共挪出36亿美元（约新台币1134.54亿元）以支付总统川普沿美国边境筑墙所需。

川普将移民问题作为他任期内的指标性议题，他在今年稍早宣布全国性紧急状态，以将国会批准的经费重新安排，运用在修筑美国南境高墙。他原先表示，那笔经费将由墨西哥支付。

艾斯培在伦敦告诉记者：「从我担任代理部长以来至今，我一直在传递的讯息，就是分摊的经费要增加。」

他补充说：「那项讯息的部分内容就是，听着，假如你们真的关切，就应该帮我们分摊那些计画所需的费用，因为在许多情况下，那将会在他们的国家建立基础建设。」

这些计画有部分与欧洲有关，如西班牙兴建港口营运设施所需的2160万美元（约新台币6.8亿元），和在斯洛伐克供弹药储存用的5900万美元（约新台18.59亿元）等。

计画经费被取消的，还包括军事人员子女在德国、英国上学的费用。

经费挪用一事被国会议员大力抨击，称此举让国家安全存在风险，且是规避国会监督。

艾斯培接下来几天将和英国、法国代表会面。

川普政府不断呼吁北大西洋公约组织（NATO）盟国，至少将国内生产毛额（GDP）的2%用在国防上。

近年，因为担心俄罗斯势力再起，五角大厦加强了对欧洲的关注。

本周稍早，副总统彭斯（Mike Pence）表示，盟国应对俄罗斯插手选举「保持警醒」，并努力降低对俄罗斯能源供应的依赖。中央社（翻译）

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