此内容发布于2020年1月20日 下午7:20

（法新社马德里20日电） 联合国世界观光组织今天表示，2019年全球观光业成长放缓，主因全球经济降温，尤其是在欧洲与亚洲，英国脱欧引发的不确定性与香港反送中抗争也产生影响。

总部设于马德里的世界观光组织（World Tourism Organization）在声明中说，去年国际观光客成长4.0% 来到15亿人次，是2016年来成长幅度最慢的一年。

世界观光组织市场情报部门首长卡尔沃（Sandra Carvao）在记者会上说：「我们认为这样的成长还算强劲，因为幅度仍落在历史平均值内，但我们认为与过去两年相比，成长有点放缓。不过，我们必须注意到，过去两年表现真的比较亮眼，成长幅度非同一般。」

2018年观光客人数成长6.0%，2017年成长7.0%，主因旅客又回到地中海地区东部阳光普照的观光胜地度假，像是土耳其与埃及等，他们前几年因为安全疑虑避免前往那些地区。2016年观光人数则是成长4.0%。

世界观光组织预测，受到日本东京奥运等大型体育与文化活动激励，今年全球观光业将成长3.0到4.0%。

卡尔沃说，诸如德国等许多主要市场经济走缓，加上全球历史最悠久的旅行业者汤玛斯库克集团（Thomas Cook）倒闭，都导致去年观光业成长放缓。

她又说，英国即将脱离欧洲联盟带来「强烈的不确定性」，「影响英国经济，进而冲击英镑汇率」，导致更少英国人到海外度假。

2019年入境欧洲的观光客成长4.0%，比前一年的6.0%少。

欧洲还是全球最多人造访的地区，去年约有51%的国际观光客前往，相当于有7亿4300万人观光。

造访亚太地区的观光客仅成长5.0%，低于2018年的7.0%，主因香港发生有时转趋暴力的政治抗争，导致香港饭店住房率下降。

中东地区是一个亮点，2019年入境中东的观光客大增8.0%，高于前一年的增幅3.0%，主因沙乌地阿拉伯推出野心勃勃的计画吸引外国观光客，加上埃及市场复苏。

联合国世界观光组织预期，等到最终数据出炉，法国、西班牙与美国将再次成为2019年全球最多人造访的国家。

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