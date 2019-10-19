（法新社伦敦19日电） 唐宁街消息今天证实，英国首相强生（Boris Johnson）已经致函欧盟要求延后脱欧，不过那封信并没有署名，而且他还寄出另一封署名信，表达他认为延后脱欧是个错误。

英国国会下午表决通过前保守党议员莱特温（Oliver Letwin）的修正动议，允许国会搁置强生版脱欧协议，直到相关施行立法通过才放行。

这导致「班恩法案」（Benn act）立刻被自动启动。班恩法案也就是反无协议脱欧法案，规定强生必须在19日之前达成脱欧协议，或取得国会同意无协议脱欧，若两者都办不到，就必须致函欧盟要求延长脱欧期限至明年元月31日。因此，强生依法得致函欧盟。

不过，强生仍坚称他不会和欧盟协商延后期限。在被迫寄信的情况下，他选择先寄一封要求延后脱欧，再寄一封表达真心。这种作法事前已被英国媒体料中。

媒体报导，英国政府一共寄出3份文件，除了这两封信函外，还附上英国驻欧盟常任代表巴罗（Tim Barrow）的备注，解释第一封信是为了遵守国会通过的法令。

强生在第二封署名信件中说，他个人认为延长脱欧期限会「伤害英国和我们欧盟伙伴的利益」，他还说很有信心可以在10月31日前通过他的脱欧协议。

欧盟资深官员表示，布鲁塞尔当局没办法立刻决定是否准许英国延后脱欧，图斯克可能要「多花几天」才能和欧盟各国完成谘商。

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