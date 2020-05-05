此内容发布于2020年5月6日 上午12:05

（法新社伦敦5日电） 一项有关2019冠状病毒疾病死亡总数的最新数据，显示已有超过3万2000人因此而死的英国，超越义大利成为欧洲疫情最惨重国家。外相拉布因此表示，数据计算方式不同，没有必要比较。

拉布（Dominic Raab）在例行记者会中说：「计算死亡人数方法各有不同…我们现在发布的资料包含各种环境下的全部死亡人数，而并非所有国家都是这么做的。」

「各位能确实知道所有国家计算方式都相同吗？坦白说，这也取决于各国采集数据的方法有多好。」

拉布称这些生命的逝去是「重大悲剧」。且「这样的规模、这样的方式，是我们过去未曾在国内见过的」。

这份英国国家统计局（ONS）的最新数据尚未并入英国政府的每日数据。英国政府资料中，目前2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫病故的总数是2万9427人。

即便如此，这个数字还是高过义大利的2万9315起死亡病例，但低于美国的7万1022人病故。

今天出炉的统计数据，把截至4月24日为止当周的英格兰和威尔斯死亡数字增加7000多人，将英国境内染疫丧生总数推升至3万2313人，意味着英国病故人数于好几天前即高居欧洲第一。

英国国家统计局每星期公布一次数据，时距达两星期，并纳入养老院和社区内的死亡人数。

反观英国卫生部的每日统计，截至上个月底前还只计算经确诊罹患2019冠状病毒疾病后，在医院病逝的人数。

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