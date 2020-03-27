此内容发布于2020年3月27日 上午4:20

（法新社巴黎26日电） 根据英国伦敦帝国学院今天公布的一份研究，即使采取快速、严格的措施来阻止席卷全球的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）大流行，逾180万人今年内仍可能染疫死亡。

但研究人员同时预估，若政府迅速行动，采行严格公卫措施，例如筛检、隔离和广泛要求保持人际距离等，数千万条人命可因此得救。

伦敦帝国学院（Imperial College London）先前的研究曾促使英国政府加强抗疫措施。

该学院公布这份最新研究的同时，法新社基于各国资料与世界卫生组织（WHO）数据所作的统计显示，全球已有50多万人确诊感染武汉肺炎，其中超过2万4000人不幸丧命。

伦敦帝国学院的模拟计算结果，是根据传染力和预估死亡率等病毒严重性，配合人口与社会因素等当前资料所作成。

据研究估计，假设完全没有干涉作为，放任武汉肺炎四处传播，今年内几乎所有地球人都会中镖，4000万人将失去性命。

这份报告接着关注不同程度的防疫行动，包括自发性保持人际距离，以及某些疫情严重国家现正实施的封城措施，并且对全球202个国家的潜在公卫冲击进行预测。

模型估算结果显示，若能及早实施严格防疫限制措施，使死亡率维持在每周每十万人口0.2人，总计今年将有186万人染病死亡，将近4亿7000万人感染。

但如果较晚才采取相同措施，使死亡率来到每周每十万人口1.6人，预估死亡人数将大幅增至1045万人，感染人数也将遽增至24亿人。

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