（法新社义安省26日综合外电报导）一些越南家庭及社区干事今天表示，英国卡车货柜39死命案恐有多达20名死者是越南人。法新社报导，若干越南家庭担心亲人是受害者之一，这些受害者可能持用伪造的中国护照。

英国的越侨团体VietHome指出，该团体已收到从越南送来的「近20名通报失踪者的照片，年龄介于15至45岁间」。越南是移民偷渡入境英国以求改善生活的经常来源国。

越南男子阮廷家（Nguyen Dinh Gia，译音）今天告诉法新社，他两周前收到儿子的电话，得知儿子计画前往英国，希望在当地美甲沙龙工作。

阮廷家的儿子现年20岁，名叫阮廷良（Nguyen Dinh Luong，译音），此前一直住在法国，他在电话中说，前往英国须花费1万1000英磅。

阮廷家向法新社描述，他数天前接到一名越南男子的电话，告诉他发生了意外。他听到这句话即跌倒在地，似乎他的儿子身在出事的卡车上，车上所有人都死了。

此外，26岁越南籍女子范氏茶嵋（Pham Thi Tra My，译音）据信也是死者之一，在卡车上尸体被人发现数小时前，范氏茶嵋曾传简讯告诉家人，「我要死了，我没办法呼吸」。

法新社报导，上述两名恐已丧命的越南人都来自贫困的河静省（Ha Tinh），许多越南非法移民都是河静人，其中又有很多人心向英国，最后在英国的美甲沙龙或大麻种植场工作，盼望快速致富。

根据世界银行（World Bank），非法移民支付人蛇的费用可能多达4万美元，通常取道中国或俄罗斯，以展开跨越东欧的危险偷渡行程。

无法预先付款的非法移民，通常必须工作以抵偿积欠人蛇的债务，而债务可能包括伪造文件的收费。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

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