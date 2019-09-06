此内容发布于2019年9月7日 上午1:20

（法新社旧金山6日电） 苹果公司（Apple）今天证实，被北京视为安全威胁的中国维吾尔族人，曾是骇客透过iPhone安全漏洞攻击的目标，但也回击说谷歌（Google）的研究内容不精确且有误导性。

Google资安团队Project Zero研究人员上周表示，「在至少两年的时间内，特定社群的iPhone用户遭到骇入攻击」。

苹果今天表示，这起攻击「具高度针对性」，影响「不到12个聚焦在维吾尔社群相关内容的网站」，而非如Google研究人员所形容的「大规模」骇入iPhone用户行动。苹果也说，2月在Google通知的10天内就已解决这个问题。

苹果还表示，证据显示，网站攻击只持续两个月，而非Google研究人员所说的两年。

苹果在贴文中说，Google贴文在iOS修补程式释出6 个月后发布，造成「有大规模利用漏洞情事，以即时监视所有用户私人活动」的错误印象，导致所有iPhone用户为装置遭受危害人心惶惶，但「事实并非如此」。

苹果发言人塞因斯（Fred Sainz）在声明中表示：「无论攻击规模如何，我们都非常重视所有用户的安全和保障。」

Project Zero的研究人员上周说，锁定iPhone使用网站的「随机网攻」行为，是藉由网页植入恶意软体，以取得手机内的照片和用户定位等资料。

Project Zero的比尔（Ian Beer）表示：「光是造访被骇网站，就足以让利用漏洞的伺服器袭击你的装置，如果成功，就会安装监控程式。」

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