此内容发布于2019年10月2日 上午1:35

（法新社雪梨2日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）提议向美国总统川普提供政治协助的争议扩大，澳洲反对党今天要求公布莫里森与川普的通话节本。

澳洲反对党领袖艾班尼斯（Anthony Albanese）担忧澳洲可能卷入协助川普抹黑国内政敌的风暴，要求公布坎培拉当局提供给华府的资料。

莫里森的办公室昨天承认，总理私下曾提议「协助与配合」调查。美国当局认定俄罗斯暗助川普的2016年竞选团队，川普希望藉此调查削弱通俄案的公信力。

长期以来，澳洲一直都是美国的安全盟友，两国的紧密关系通常都获得澳洲两党强力支持，但自川普就任以来，这样的共识受到考验。

艾班尼斯说：「总理必须解释到底发生了什么事。他必须公布所有节本与资讯。」他又说：「这十分不寻常。总理必须发表完整的声明解释。」

促使美国联邦调查局（FBI）展开通俄门调查的原因之一是，一名川普竞选干部向时任澳洲驻伦敦大使承认，俄罗斯手中握有抹黑川普对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）的「不利资料」。

这名竞选干部巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）后来因向联邦调查局说谎而入狱，但他声称曾任外长的澳洲驻伦敦大使唐纳（Alexander Downer），是派去陷害他的数名「间谍」之一，这个说法开始在川普的白宫流传开来。

澳洲现任外长潘恩（Marise Payne）今天拒绝透露曾与川普交换的「资料与资讯」内容。她告诉澳洲国家广播电台（ABC Radio）：「我不会对使用情报与取得资料发表评论。」

不过，她也试图消除外界认为澳洲政府举止不当的疑虑，她说，政府只会在「能力所及与恰当之处」配合川普。

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