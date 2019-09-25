此内容发布于2019年9月25日 上午5:20

（法新社可伦坡25日电） 斯里兰卡高龄70岁母象�q琪莉是每年被迫参加坎地（Kandy）佛牙节庆典的近百头大象之一，它华丽装扮下的憔悴模样上月曝光让众人心碎。如今斯国官方宣布�q琪莉的死讯。

斯里兰卡野生动物事务部门一名官员指出，亚洲象�q琪莉（Tikiiri）昨晚在首都可伦坡（Colombo）东方约80公里的凯格勒镇（Kegalle）咽下最后一口气，政府已下令对它进行解剖。

斯里兰卡中部古城坎地上月举行为期10天的佛牙节庆典，�q琪莉当时每天被迫披挂彩袍、头戴发光面具，忍受鼓乐喧嚣载人游行长达数小时。

拯救大象基金会（Save Elephant Foundation）等动物保护组织披露它华美装扮下的真实样貌。照片中，�q琪莉骨瘦如柴、疑似营养不良，当时在网路上引发议论。庆典主办方后来让�q琪莉退出游行队伍。

象类专家贾亚瓦德奈（Jayantha Jayewardene）指出，�q琪莉生前遭受恶劣对待：「它严重营养不良，能活这么久简直是奇迹。」

拯救大象基金会创办人切勒特（Lek Chailert）在Instagram等社群媒体写道，�q琪莉的死虽令人哀伤，却也是解脱：「苦难结束了，它的灵魂已自由。它将不再遭受任何伤害。」

切勒特也希望�q琪莉永远别回头看望这个如此残酷对待它及同类的世界。

善待动物组织（PETA）告诉英国广播公司（BBC），斯里兰卡境内许多大象的遭遇和�q琪莉的相似或甚至更惨。由于主要的加害者是观光业，组织呼吁观光客避免骑乘大象或观赏大象表演。

法新社报导，不少富裕的斯里兰卡民众会养大象当宠物，但虐象消息时有所闻。

根据金氏世界纪录，亚洲象的平均寿命约60岁，目前记载最长寿的亚洲象是林旺，它2003年以86岁高龄在台北市立动物园与世长辞。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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