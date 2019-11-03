此内容发布于2019年11月3日 下午9:35

（法新社圣萨尔瓦多3日电） 不承认马杜洛为委内瑞拉合法总统的萨尔瓦多，勒令委国外交官离开萨国，委国今天也做出回应，驱逐萨国驻卡拉卡斯大使。

在新总统布格磊（Nayib Bukele）带领下，萨尔瓦多成了宣布马杜洛（Nicolas Maduro）政权不合法的50多个国家之一。

萨尔瓦多转而承认马杜洛的主要对手、国民议会议长瓜伊多（Juan Guaido）为委内瑞拉总统。瓜伊多今年一月自行宣布出任委国临时总统。

布格磊昨晚在推特发表声明，指萨尔瓦多已要求「马杜洛政权的外交使节团」在48小时内离开萨国。

委内瑞拉外交部今天在声明中表示，驻卡拉卡斯的萨国外交人员都是「不受欢迎的人」，并以勒令他们在48小时内离境，作为回应。

马杜洛的左派政府拘押多名反对派领袖，且被控在全国经济崩溃之际，不惜对反对派人士动用刑求和任意逮捕等举措，以继续掌权。

但马杜洛政府仍获俄罗斯和中国支持。

布格磊在6月当选前曾表示，他将与卡拉卡斯方面保持「距离」，并与马杜洛最大外交敌人美国建立更密切关系。

美国驻萨尔瓦多大使强生（Ron Johnson）对萨国这番决定做出正面回应。

他在推特说：「我们为布格磊总统确保萨尔瓦多处于历史正确一方鼓掌。」

委国反对派领袖瓜伊多4月试图驱逐马杜洛未果后，美国总统川普是最先承认瓜伊多政权的领导人之一。

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