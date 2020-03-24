此内容发布于2020年3月24日 下午6:20

（法新社马德里24日电） 西班牙2019冠状病毒疾病死亡总数近2700例，确诊总数直逼4万例，武装部队今天已经要求北大西洋公约组织（NATO）提供人道协助。

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）席卷全球，西班牙是仅次义大利的欧洲第2大重灾区，虽于本月14日史无前例的祭出封锁行动，过去24小时仍新增514起死亡病例，总数来到2696例。

卫生部表示，随着当局升高采检，确诊人数飙升近20%，来到3万9673例。

卫生部长伊利亚（Salvador Illa）在电视记者会中表示，封锁行动是否见效，很快就可见分晓。

如同许多国家，西班牙极缺医疗用品来进行筛检、治疗，也没有足够防护设备给防疫前线人员。

北约发布声明说，西班牙军方提出「国际援助」请求，寻求医疗用品来协助遏止病毒在军队和平民散播。

军方具体要求45万个呼吸防护具、50万个快速检验试剂组、500个呼吸器和150万枚外科口罩。

马德里地区是最大疫区，确诊数达1万2352例，略低于总数的1/3；死亡总计1535例，占全国57%。

当地卫生首长艾斯古德罗（Enrique Ruiz Escudero）表示，这场危机规模「西班牙全国卫生服务史上前所未见」，暗示封锁行动可能延长至复活节过后。今年的复活节落在4月12日。

在殡葬服务不堪负荷下，马德里已徵用一处滑冰场，作为临时太平间。市长马蒂内兹-艾梅达（Jose Luis Martinez-Almeida）告诉西班牙国营频道（TVE）：「这样的死亡率，让我们没有足够后勤力来处理所有殡葬火化事宜。」（译者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）

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