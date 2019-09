(法新社巴黎26日综合外电报导)曾获诺贝尔奖的美国经济学家史提格里兹(Joseph Stiglitz )今天告诉法新社,全球经济正严重趋缓,但他认为不致于快速陷入危机。

史提格里兹受访表示:「我要说,我不认为会出现危机。」他目前正在巴黎宣传自己的新书「人民、权力、获利:不满时代的进步资本主义」(People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent,暂译)法文版。

「我所看到的是大幅减缓。在这个过程中,会使得企业破产。」

史提格里兹指出,经济减速让企业经理人少了一个足以降低决策错误后果的缓冲保护层。

「经济减缓时,一旦管理不当,便会遭遇破产。」

史提格里兹说,这会让大家感到紧张,「但全球危机特殊情势面临的破坏远不止于此」。

阿根廷等部分开发中国家可能会陷入困境,「但我认为欧洲和美国不会」。(译者:刘淑琴/核稿:张佑之)

