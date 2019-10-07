此内容发布于2019年10月7日 上午3:35

（法新社华盛顿7日电） 「美国全国企业经济协会」（NABE）今天公布的调查显示，经济学家对于美国经济成长展望变得更加忧虑，主要担心因素是贸易冲突。但他们认为，美国经济衰退的风险已稍微降低。

根据美国全国企业经济协会所做调查，受访的经济学家当中，预期全球最大经济体美国明年底前陷入衰退的比率，已由前次调查的60%降至接近半数。

不过受访者预期，美国经济扩张速度将放缓，成长率将跌破2%，为2016年以来首见。

最近的数据显示，美国劳动市场依旧强健，但制造业已落入衰退，经济规模较大的服务业成长也在放缓，引起外界担心美国经济体质。尤其现在美国总统川普与中国的贸易摩擦仍未化解，与欧洲的紧张关系也在升温。

美国全国企业经济协会调查事务负责人、「牛津经济公司」（Oxford Economics）首席美国经济学家达科（Gregory Daco）表示，受访者「在今年夏天期间对经济展望的看法无疑变得更加悲观。认为经济前景风险倾向下行的受访者比例，达到80%。」

达科针对这份季度调查结果发表声明说：「保护主义兴起、贸易政策弥漫不确定性，以及全球经济成长放缓，都被认为是可能造成美国经济活动减少的主要风险。」（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram