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此内容发布于2017年10月3日 上午11:05 最后更新 - 2017年10月3日 -11:05

（法新社斯德哥尔摩3日电） 美国天体物理学家巴利许、索恩和魏斯因首度成功直接观测到重力波，共享2017年诺贝尔物理学奖。成功观测重力波为揭开终极宇宙的奥秘敞开大门。

爱因斯坦（Albert Einstein）一个世纪前预言的重力波，是其广义相对论的部分内容，然而直到2015年，科学家才首度侦测到重力波。重力波是微弱的时空「涟漪」，很难观测到。

宇宙发生极端暴力事件，例如黑洞相撞或恒星核心崩塌，就会产生重力波。

瑞典皇家科学院（Royal Swedish Academy of Sciences）秘书长韩逊（Goran K Hansson）说：「他们的发现震撼全世界。」

他们于2015年9月首度发现重力波，2016年2月对外宣布，这项历史性成就是数十年科学研究的成果。

自那时起，他们便勇夺各项天体物理学大奖。

索恩（Kip S. Thorne）和魏斯（Rainer Weiss）在加州理工学院（California Institute of Technology）共同打造雷射干涉重力波天文台（Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO），巴利许（Barry C. Barish）接着完成计画。 科学家首度直接观测到的重力波，发生在距离地球大约13亿光年处。瑞典皇家科学院说：「尽管传至地球的讯号已极度微弱，仍为天体物理学出现重大变革带来希望。对于太空发生的最激烈事件，重力波提供了全新的观测方式，并且挑战人类知识的极限。」

此外，自2015年来，科学家还3度侦测到难以捉摸的重力波，两次由雷射干涉重力波天文台侦测到，一次则由义大利卡西纳（Cascina）欧洲重力天文台（European Gravitational Observatory）的处女座侦测器（Virgo）。

诺贝尔评审委员会解释：「重力波以光速传播，充塞宇宙，一如爱因斯坦在其广义相对论中所述。」

诺贝尔评审委员会说：「爱因斯坦曾预言，人类恐怕永远无法观测到重力波。不过LIGO计画利用一对巨大的雷射干涉仪，在重力波通过地球时，测量比原子核小上数千倍的变化。」（译者：中央社刘文瑜）

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