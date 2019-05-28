此内容发布于2019年5月28日 下午9:50

（法新社布宜诺斯艾利斯28日电） 阿根廷国会议员今天提出堕胎合法化的新法案，在10月大选之前，再度引燃造成阿根廷社会分裂的战火。

年轻女性占多数的一大群群众在傍晚时分，身穿代表这次抗议活动的绿衣，聚集在布宜诺斯艾利斯市中心的国会大楼外支持堕胎合法化法案。

去年阿根廷国会众议院以些微票数优势，通过在孕期前14周堕胎合法化法案，但在影响力仍相当大的天主教教会强力施压下，在参议院被挡下来。罗马天主教教宗方济各的故乡是阿根廷。

阿根廷总统马克里（Mauricio Macri）的中间偏右执政联盟「我们一起改变」（Cambiemos）和左翼反对党等政党的15名议员提出这项新法案。

抗议者计划在晚间举行大规模示威游行，标志支持堕胎权运动的卷土重来，希望能在今年写下好结局。阿根廷各地也计划举行类似的抗议活动。

争取合法、安全、自由堕胎权利运动（Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion）领导人提索利埃罗（Victoria Tesoriero）表示，在选举之前，运动人士会继续对议员施压。

观察员表示，这项法案不太可能在今年底前重返参院。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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