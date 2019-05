(法新社布宜诺斯艾利斯28日电) 阿根廷国会议员今天提出堕胎合法化的新法案,在10月大选之前,再度引燃造成阿根廷社会分裂的战火。

年轻女性占多数的一大群群众在傍晚时分,身穿代表这次抗议活动的绿衣,聚集在布宜诺斯艾利斯市中心的国会大楼外支持堕胎合法化法案。

去年阿根廷国会众议院以些微票数优势,通过在孕期前14周堕胎合法化法案,但在影响力仍相当大的天主教教会强力施压下,在参议院被挡下来。罗马天主教教宗方济各的故乡是阿根廷。

阿根廷总统马克里(Mauricio Macri)的中间偏右执政联盟「我们一起改变」(Cambiemos)和左翼反对党等政党的15名议员提出这项新法案。

抗议者计划在晚间举行大规模示威游行,标志支持堕胎权运动的卷土重来,希望能在今年写下好结局。阿根廷各地也计划举行类似的抗议活动。

争取合法、安全、自由堕胎权利运动(Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion)领导人提索利埃罗(Victoria Tesoriero)表示,在选举之前,运动人士会继续对议员施压。

观察员表示,这项法案不太可能在今年底前重返参院。(译者:陈昱婷/核稿:徐睿承)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram