此内容发布于2019年8月16日 上午5:35

（法新社圣地牙哥16日电） 往昔每年此时总是厚厚积雪覆盖，如今智利滑雪场却苦于气候变迁与环境污染，以致安地斯山（Andes）中部降雪锐减。

几十年前安地斯山脉的积雪可达4公尺，迫使道路封闭并且必须动用拖拉机才能通行。

但是今年智利安地斯山脉仅3次降雪，而且积雪都没有超过30公分。

圣地牙哥大学（University of Santiago）气候变迁专家柯戴罗（Raul Cordero）说，受影响的不只是智利，而是整个安地斯山脉的中部地区，每10年白雪覆盖面积都会减少5%至10%。

他说：「但不仅只是白雪覆盖面积锐减，白雪覆盖厚度也逐渐减少。所以提及有关白雪覆盖面积减少5%至10%，很可能意味安地斯山脉可取用的雪量少很多。」

气温飙高造成雪线上升。雪线即指此线之上的积雪终年不消融。

近期由柯戴罗领衔所做的研究发现，源自于首都圣地牙哥的烟煤（soot）或者又可称之为黑碳，飘落在安地斯山脉，并加速积雪消融。

因烟煤是黑色，它吸收更多太阳辐射并加速融雪。

以上种种造成智利滑雪场本季经营陷入困境，不过多亏有雪炮、架设围篱与特制滑雪道的营运措施，即使几乎没下雪，整个冬天滑雪渡假村仍可开门做生意。

滑雪场营运长蒙特内哥罗（Fernando Montenegro）表示：「位于安地斯山中部地区的滑雪场没有天然积雪，不过多亏有人造雪，我们的滑雪道还是可以营运，没有人造雪只能关门大吉了。」

蒙特内哥罗营运的其中一个滑雪场位于艾尔科罗拉多（El Colorado），距离首都圣地牙哥约50公里，海拔2800公尺，每当天候状况适宜，雪炮大量喷发。

低温与水气足是雪炮注水并喷发雪花的必备条件，这套人造雪技术1994年就问世了，不过先前从未如当今这般被广泛运用，即便有雪炮助阵，目前滑雪场的营运量只达7成。

不过蒙特内哥罗说，即使情况日益艰困，滑雪场还能撑下去。他表示：「没有营运的风险，但是我们需要妥善管理山区的降雪与水源。」

这座位于艾尔科罗拉多的滑雪场已投资大约400万美元（约合新台币1亿2540万元）添购雪炮，并希望来年投资额度能增加至1000万美元。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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