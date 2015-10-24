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此内容发布于2015年10月24日 下午6:20 最后更新 - 2015年10月24日 -18:20

（法新社墨西哥查梅拉24日电） 飓风帕特里夏（Patricia）夷平墨西哥太平洋沿岸数十栋房舍，但当局今天表示，这个创纪录飓风的威力减弱为热带性低气压，大抵未对墨西哥带来严重灾情。

继飓风帕特里夏于23日深夜在哈里斯科州（Jalisco）登陆后，查梅拉村（Chemula）有数十栋房舍遭强风吹垮。但村民全都幸存，因为他们赶在飓风登陆前就疏散。帕特里夏于查梅拉村南方20公里处登陆。

官员表示，目前未传出人员伤亡通报。

帕特里夏在哈里斯科州及邻近的柯利马州（Colima）境内吹倒树木、引发部分地区淹水及小规模土石流。

但士兵开始清理街道，地区机场也重新开放，高速公路也清除了障碍。

交通部长鲁伊斯（Gerardo Ruiz Esparza）赞扬墨西哥人民，防范飓风来袭的准备工作做得很好。

州政府秘书长罗培兹（Roberto Lopez Lara）说，在飓风侵袭中首当其冲的哈里斯科州境内，部分河流水位攀升，损毁一座桥梁，此外1个有600人口社区约250栋房舍受损。

但当局呼吁墨西哥民众保持警戒，因为飓风北上时仍会持续带来豪雨。帕特里夏预料会为纳耶瑞（Nayarit）、哈里斯科、柯利马、米却肯（Michoacan）和格瑞罗（Guerrero）等州，带来高达510毫米降雨，可能会引发淹水和土石流等灾情。

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