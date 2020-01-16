此内容发布于2020年1月17日 上午12:05

（法新社巴黎16日电） 托尔金学会今天表示，负责出版父亲许多着作的英国作家托尔金（J.R.R. Tolkien）之子克里斯多福．托尔金（Christopher Tolkien）今天辞世，享耆寿95岁。

克里斯多福曾在英国牛津大学（University of Oxford）担任古英语、中古英语与古冰岛语讲师，是绘制父亲1954年小说「魔戒」（The Lord of the Rings）中土世界地图的最大功臣。

他也耗费多年心力编汇父亲生前遗作并加以出版，包括1977年的「精灵宝钻」（The Silmarillion）和2018年的「贡多林的殒落」（The Fall of Gondolin，暂译）。托尔金于1973年离世。

托尔金学会（Tolkien Society）主席甘纳（Shaun Gunner）今天在声明中说：「我们痛失一位巨匠，他将被深深怀念。」

甘纳还说：「克里斯多福致力于父亲的着作，使得数十部作品得以出版，而他自己在牛津的学术事业也展现他身为一名学者的能力与技巧。」

「全球数百万人将永远感激克里斯多福带给我们『精灵宝钻』、『胡林的子女』（The Children of Hurin）和『中土世界的历史』（The History of Middle-earth）系列书籍及其他作品。」（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

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