(法新社巴黎16日电) 托尔金学会今天表示,负责出版父亲许多着作的英国作家托尔金(J.R.R. Tolkien)之子克里斯多福.托尔金(Christopher Tolkien)今天辞世,享耆寿95岁。

克里斯多福曾在英国牛津大学(University of Oxford)担任古英语、中古英语与古冰岛语讲师,是绘制父亲1954年小说「魔戒」(The Lord of the Rings)中土世界地图的最大功臣。

他也耗费多年心力编汇父亲生前遗作并加以出版,包括1977年的「精灵宝钻」(The Silmarillion)和2018年的「贡多林的殒落」(The Fall of Gondolin,暂译)。托尔金于1973年离世。

托尔金学会(Tolkien Society)主席甘纳(Shaun Gunner)今天在声明中说:「我们痛失一位巨匠,他将被深深怀念。」

甘纳还说:「克里斯多福致力于父亲的着作,使得数十部作品得以出版,而他自己在牛津的学术事业也展现他身为一名学者的能力与技巧。」

「全球数百万人将永远感激克里斯多福带给我们『精灵宝钻』、『胡林的子女』(The Children of Hurin)和『中土世界的历史』(The History of Middle-earth)系列书籍及其他作品。」(译者:李佩珊/核稿:陈昱婷)

