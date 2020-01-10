此内容发布于2020年1月10日 上午1:20

（法新社巴黎9日电） 乌克兰国际航空（Ukrainian International Airlines）一架波音737型客机昨天在伊朗首都德黑兰（Tehran）近郊坠毁，西方国家研判客机遭伊朗飞弹误击，但伊朗否认。

除美国之外，英国和加拿大也双双表示接获情报，指这架载有176名乘客和机组员的死亡班机是遭伊朗发射飞弹击中。以下为过去40多年间，其他飞机遭飞弹击毁的事件回顾。

● 坠机日期：2014年7月17日／坠机地点：乌克兰／罹难人数：298人

从阿姆斯特丹起飞，原订飞往吉隆坡的马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）MH17班机飞经叛军掌控的乌克兰东部上空时遭击落，这架波音777型客机上的298人全数罹难，包括193名荷兰人。

当时正在争夺乌东控制权的基辅当局和亲俄罗斯的分离主义叛军互相指控对方是罪魁祸首。

● 坠机日期：2007年3月23日／坠机地点：索马利亚／罹难人数：11人

白俄罗斯一家航空公司的伊留申II-76型（Ilyushin II-76）货机在索马利亚首都摩加迪休（Mogadishu）起飞不久后遭火箭击中坠毁，机上11人丧命。当时货机载着来自白俄罗斯的工程师和技师，他们专程前往索马利亚协助修复2周前遭飞弹击中的另一架飞机。

● 坠机日期：2001年10月4日／坠机地点：黑海／罹难人数：78人

俄罗斯西伯利亚航空公司（Sibir Airlines）一架图波列夫-154型（Tupolev-154）客机从以色列特拉维夫（Tel Aviv）飞往新西伯利亚（Novosibirsk）途中，在黑海上空爆炸坠毁，距离克里米亚（Crimea）海岸不到300公里。基辅当局一周后出面坦承飞机是遭乌克兰飞弹误击，才导致这场灾难。

● 坠机日期：1988年7月3日／坠机地点：波斯湾／罹难人数：290人

原订从伊朗阿巴斯（Bandar Abbas）飞往阿拉伯联合大公国杜拜的伊朗航空公司（Iran Air）一架空中巴士（Airbus）A-300型客机，起飞后不久便遭巡逻于荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的美军巡洋舰误为战机而发射2枚飞弹击中，坠落波斯湾的伊朗海域，机上290 名乘客无人生还。美国事后支付伊朗1亿180万美元，其中近7000万美元用于赔偿罹难者家属。

● 坠机日期：1983年9月1日／坠机地点：库页岛／罹难人数：269人

南韩大韩航空公司（Korean Air）一架波音747客机飞行时偏离航线，在俄罗斯库页岛上空遭苏联战斗机击落，机上约269名乘客和机组人员全数罹难；苏联官员5天后出面承认击落客机。

● 坠机日期：1973年2月21日／坠机地点：西奈沙漠／罹难人数：108人

利比亚阿拉伯航空公司（Libyan Arab Airline）一架波音727客机从利比亚首都的黎波里（Tripoli）飞往埃及开罗途中，在西奈半岛（Sinai Peninsula）沙漠上空遭以色列战斗机击落。机上112人仅4人生还，其余全部丧命。

当时这架波音飞机飞过西奈半岛的军事设施时，遭以色列空军拦截（当时西奈半岛为以色列占领）。以色列当局当时声称因对方拒绝降落，以军战机才开火击落。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

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