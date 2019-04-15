此内容发布于2019年4月15日 下午11:35

（法新社纽约16日电） 「纽约时报」与「华尔街日报」各自调查美国总统川普一家的报导，今天获得普立兹奖（Pulitzer Prize）肯定。

普立兹奖理事会在纽约哥伦比亚大学的颁奖典礼上宣布，纽时调查川普一家的财务状况，「揭穿川普声称财富都是白手起家累积而成的说法，并揭露充斥逃税手段的企业帝国」，获得声誉卓着的普立兹奖解释性报导奖。

华尔街日报报导川普在2016年竞选总统期间，向两名声称曾与他有染的女性支付封口费，获得国内报导奖。

「南佛罗里达太阳哨兵报」（South Florida Sun Sentinel）报导道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）2018年2月发生屠杀事件前后，学校与执法官员处理方式不当，荣获公共服务奖肯定。

在突发新闻奖方面，「匹兹堡邮报」（Pittsburgh Post-Gazette）因报导匹兹堡一座犹太教堂2018年10月发生造成11人死亡的枪击案获奖。

非营利组织ProPublica的德瑞尔（Hannah Dreier）撰写一系列报导，叙述纽约长岛的萨尔瓦多移民在当局扫荡MS-13黑帮组织时陷入困境，获得特稿写作奖。

美联社报导叶门战争获国际报导奖。

路透社除揭露缅甸对洛兴雅穆斯林犯下的暴行，获得国际报导奖外，也因拍摄移民从中美洲跋涉前往美国的照片获得突发新闻摄影奖。

在其他奖项方面，鲍尔斯（Richard Powers）的「树语」（The Overstory）获得普立兹小说奖，德鲁瑞（Jackie Sibblies Drury）的「美景镇」（Fairview）获得戏剧奖。

普立兹历史奖颁给「弗雷德里克．道格拉斯：自由先知」（Frederick Douglass: Prophet of Freedom）作者布莱特（David Blight），自传奖则颁给撰写「新黑人：阿兰．洛克的一生」（The New Negro: The Life of Alain Locke）的史都华（Jeffrey Stewart）。

甘德尔（Forrest Gander）的Be With赢得普立兹诗作奖。

葛里斯沃德（Eliza Griswold）的「小镇与繁荣：一个家庭与美国页岩气开采」（Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America）荣获非小说奖。

普立兹音乐奖则颁给瑞德（Ellen Reid）的歌剧作品p r i s m。

特殊贡献奖颁给「灵魂歌后」艾瑞莎弗兰克林（Aretha Franklin），表扬她对音乐的贡献，以及马里兰州安纳波利斯「首都报」（Capital Gazette）的员工，这家报社在2018年6月枪击案失去5名职员。

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