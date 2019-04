(法新社纽约16日电) 「纽约时报」与「华尔街日报」各自调查美国总统川普一家的报导,今天获得普立兹奖(Pulitzer Prize)肯定。

普立兹奖理事会在纽约哥伦比亚大学的颁奖典礼上宣布,纽时调查川普一家的财务状况,「揭穿川普声称财富都是白手起家累积而成的说法,并揭露充斥逃税手段的企业帝国」,获得声誉卓着的普立兹奖解释性报导奖。

华尔街日报报导川普在2016年竞选总统期间,向两名声称曾与他有染的女性支付封口费,获得国内报导奖。

「南佛罗里达太阳哨兵报」(South Florida Sun Sentinel)报导道格拉斯中学(Marjory Stoneman Douglas High School)2018年2月发生屠杀事件前后,学校与执法官员处理方式不当,荣获公共服务奖肯定。

在突发新闻奖方面,「匹兹堡邮报」(Pittsburgh Post-Gazette)因报导匹兹堡一座犹太教堂2018年10月发生造成11人死亡的枪击案获奖。

非营利组织ProPublica的德瑞尔(Hannah Dreier)撰写一系列报导,叙述纽约长岛的萨尔瓦多移民在当局扫荡MS-13黑帮组织时陷入困境,获得特稿写作奖。

美联社报导叶门战争获国际报导奖。

路透社除揭露缅甸对洛兴雅穆斯林犯下的暴行,获得国际报导奖外,也因拍摄移民从中美洲跋涉前往美国的照片获得突发新闻摄影奖。

在其他奖项方面,鲍尔斯(Richard Powers)的「树语」(The Overstory)获得普立兹小说奖,德鲁瑞(Jackie Sibblies Drury)的「美景镇」(Fairview)获得戏剧奖。

普立兹历史奖颁给「弗雷德里克.道格拉斯:自由先知」(Frederick Douglass: Prophet of Freedom)作者布莱特(David Blight),自传奖则颁给撰写「新黑人:阿兰.洛克的一生」(The New Negro: The Life of Alain Locke)的史都华(Jeffrey Stewart)。

甘德尔(Forrest Gander)的Be With赢得普立兹诗作奖。

葛里斯沃德(Eliza Griswold)的「小镇与繁荣:一个家庭与美国页岩气开采」(Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America)荣获非小说奖。

普立兹音乐奖则颁给瑞德(Ellen Reid)的歌剧作品p r i s m。

特殊贡献奖颁给「灵魂歌后」艾瑞莎弗兰克林(Aretha Franklin),表扬她对音乐的贡献,以及马里兰州安纳波利斯「首都报」(Capital Gazette)的员工,这家报社在2018年6月枪击案失去5名职员。

