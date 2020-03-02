（法新社以色列塞沙里亚1日电） 一架琴身布满精致木雕的珍稀钢琴，3日将在以色列耶路撒冷进行拍卖，预料落槌价可超过100万美元。但令人惊叹的不只是它的外观，还包括它长达221年的坎坷身世。

这台「西恩那之琴」（Piano of Siena）221年前在义大利杜林（Turin）诞生后，曾漂泊至法国巴黎、北非二战战场、美国纽约与以色列特拉维夫（Tel Aviv）等地。

西恩那之琴为浅棕色立式钢琴，上头雕有无翼小天使、多种动植物与其他乐器，以色列钢琴调音师波拉特（Moshe Porat）曾对它加以研究，波拉特告诉法新社，这架钢琴是「视觉上的杰作」。

波拉特说：「很快的，新篇章将随新主人展开。」因为耶路撒冷的赢家拍卖行（Winners Auctions）预计3日拍卖这架钢琴。

根据赢家拍卖行，杜林大键琴制琴师马尔基西奥（Sebastian Marchisio）1799年开始制作这架钢琴。

虽然马尔基西奥在完成制作前就去世，他的后人仍于1825年完成钢琴初始样貌，并把它送给马尔基西奥住在西恩那（Siena）的孙女丽贝卡（Rebecca）当作结婚礼物。

此后这台装饰异常华丽的乐器历经数次改造，并曾现身于1867年的巴黎世界博览会。接着它又被送给当时的义大利王子，也就是日后成为义大利国王的翁贝托一世（King Umberto I）。

至于钢琴后来如何落入纳粹之手，确切情况仍是个谜。

1942年的北非阿拉敏战役（El-Alamein）结束后，英国人四处调查战败德军留下哪些物品。波拉特表示，英国人使用地雷探测器，发现沙漠底下藏有一个箱子，打开一看竟是钢琴，令他们大为惊奇。

当时钢琴上覆着灰泥，对英军又没用处，于是它辗转落入一名以色列商人手中，商人又把它搬到前任主人卡密（Avner Carmi）位于特拉维夫的钢琴工坊外面。波拉特说，卡密发现这个宝藏后，「人生就此转变」。

卡密去掉灰泥，并修好钢琴的机械构造，最终把它运往美国。西恩那之琴曾在美国纽约史坦威厅（Steinway Hall）登台，并于1950与1960年代被当成录音目的使用。

卡密曾与妻子汉娜（Hannah）为西恩那之琴合撰专书「不朽之琴」（The Immortal Piano，暂译）。1996年，卡密把琴卖给一名商人。

现任主人在以色列滨海城镇塞沙里亚（Caesarea）的宽阔宅邸，接受法新社专访。要求匿名的他说，跟这架钢琴别离绝非易事。

他说：「我愈了解它与它的历史，就愈爱这架钢琴。（但是）万物皆有时。人也得知道怎么放下美丽的事物。」

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