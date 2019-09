(法新社威尼斯7日电) 第76届威尼斯影展今天闭幕,美国影片「小丑」夺得最佳影片金狮奖,波兰导演罗曼波兰斯基执导的「军官与间谍」获得次高奖项评审团大奖。

以下是本届影展主要得奖名单:

★最佳影片金狮奖(Golden Lion for best film):「小丑」(Joker),美国。

★评审团大奖(Grand Prix):波兰导演罗曼波兰斯基(Roman Polanski)执导的「军官与间谍」(An Officer and a Spy),法国/波兰。

★最佳导演银狮奖(Silver Lion for the best director):瑞典导演罗伊安德森(Roy Andersson)执导电影「关于无尽」(About Endlessness),瑞典。

★最佳女演员奖(Volpi Cup for best actress):法国女星爱莉安艾丝柯莉德(Ariane Ascaride)主演「世界的胜利」(Gloria Mundi,暂译),法国。

★最佳男演员奖(Volpi Cup for best actor):义大利男星路卡马林内利(Luca Marinelli)主演「马丁伊登」(Martin Eden),义大利。

★最佳剧本奖(Best screenplay):动画电影「继园台七号」(No. 7 Cherry Lane)导演杨凡,香港。

★评审团特别奖(Special Jury Prize):义大利导演法兰科马雷斯卡(Franco Maresco)执导的讽刺纪录片「黑手党不像以前那样」(Mafia Is No Longer What It Used to Be,暂译),义大利。

★最佳新演员奖(Marcello Mastroianni Award for Young Performer):「婴儿牙齿」(Babyteeth,暂译)演员托比瓦勒斯(Toby Wallace),澳洲。

