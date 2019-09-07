（法新社威尼斯7日电） 第76届威尼斯影展今天闭幕，美国影片「小丑」夺得最佳影片金狮奖，波兰导演罗曼波兰斯基执导的「军官与间谍」获得次高奖项评审团大奖。
以下是本届影展主要得奖名单：
★最佳影片金狮奖（Golden Lion for best film）：「小丑」（Joker），美国。
★评审团大奖（Grand Prix）：波兰导演罗曼波兰斯基（Roman Polanski）执导的「军官与间谍」（An Officer and a Spy），法国/波兰。
★最佳导演银狮奖（Silver Lion for the best director）：瑞典导演罗伊安德森（Roy Andersson）执导电影「关于无尽」（About Endlessness），瑞典。
★最佳女演员奖（Volpi Cup for best actress）：法国女星爱莉安艾丝柯莉德（Ariane Ascaride）主演「世界的胜利」（Gloria Mundi，暂译），法国。
★最佳男演员奖（Volpi Cup for best actor）：义大利男星路卡马林内利（Luca Marinelli）主演「马丁伊登」（Martin Eden），义大利。
★最佳剧本奖（Best screenplay）：动画电影「继园台七号」（No. 7 Cherry Lane）导演杨凡，香港。
★评审团特别奖（Special Jury Prize）：义大利导演法兰科马雷斯卡（Franco Maresco）执导的讽刺纪录片「黑手党不像以前那样」（Mafia Is No Longer What It Used to Be，暂译），义大利。
★最佳新演员奖（Marcello Mastroianni Award for Young Performer）：「婴儿牙齿」（Babyteeth，暂译）演员托比瓦勒斯（Toby Wallace），澳洲。