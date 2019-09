(法新社华盛顿5日电) 科技公司和学术机构携手推出「揪出深度伪造(deepfake)影像挑战赛」来改善工具,检测由人工智慧(AI)造假的影片和其他媒体。

脸书(Facebook)5日宣布投入1000万美元在这项计画中,目标是阻止被视作是破坏网路资讯完整性的重大威胁。

脸书、微软(Microsoft)和全球AI产业联盟人工智慧伙伴关系(Partnership on AI),结合麻省理工学院(MIT)、康乃尔大学(Cornell University)、牛津大学(University of Oxford)、加州大学柏克莱分校(University of California-Berkeley)、马里兰大学(University of Maryland)和纽约州立大学阿尔巴尼分校(University at Albany)等学术机构致力打假。

这是打击散播造假影片或录音乱象的广泛行动之一。

脸书科技长施洛普佛(Mike Schroepfer)说:「此挑战目标为制作出让所有人都能使用的技术,侦测AI是否被用来窜改影片,藉此误导观众。」

施洛普佛说,AI生成影片中真人的言行举止都可被造假,深度伪造技术「对查明网路资讯的真伪有重大影响,不过科技业目前还没有大规模的数据或标准进行检测」。(译者:陈昱婷/核稿:徐睿承)

