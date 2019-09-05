此内容发布于2019年9月5日 下午9:35

（法新社华盛顿5日电） 科技公司和学术机构携手推出「揪出深度伪造（deepfake）影像挑战赛」来改善工具，检测由人工智慧（AI）造假的影片和其他媒体。

脸书（Facebook）5日宣布投入1000万美元在这项计画中，目标是阻止被视作是破坏网路资讯完整性的重大威胁。

脸书、微软（Microsoft）和全球AI产业联盟人工智慧伙伴关系（Partnership on AI），结合麻省理工学院（MIT）、康乃尔大学（Cornell University）、牛津大学（University of Oxford）、加州大学柏克莱分校（University of California-Berkeley）、马里兰大学（University of Maryland）和纽约州立大学阿尔巴尼分校（University at Albany）等学术机构致力打假。

这是打击散播造假影片或录音乱象的广泛行动之一。

脸书科技长施洛普佛（Mike Schroepfer）说：「此挑战目标为制作出让所有人都能使用的技术，侦测AI是否被用来窜改影片，藉此误导观众。」

施洛普佛说，AI生成影片中真人的言行举止都可被造假，深度伪造技术「对查明网路资讯的真伪有重大影响，不过科技业目前还没有大规模的数据或标准进行检测」。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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