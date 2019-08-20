此内容发布于2019年8月20日 下午8:05

（法新社华盛顿20日电） 七大工业国集团（G7）周末将于法国比亚里兹（Biarritz）登场，美国总统川普还没出发，今天已经不按牌理出牌，说自己支持G7再度纳入俄罗斯，变回八大工业国集团（G8）。

G7峰会过去是富裕西方盟国在融洽气氛中讨论事项的俱乐部。川普在本届峰会开议前4天表明支持俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与会，可能只是他投下的第一枚外交震撼弹。

他在白宫告诉记者，「我肯定会」支持G7再度纳入俄罗斯。他说：「让俄罗斯加入比较适当。应该是八大工业国集团，因为我们谈的很多事都与俄罗斯有关。」

俄罗斯2014年入侵并吞乌克兰的克里米亚（Crimea ）后被踢出G8。蒲亭也遭控幕后策画在英国和欧洲各地谋杀异己，并企图操控2016年美国总统大选。2016年的大选最后由川普意外胜出。

不过川普今天却说，俄罗斯遭踢出G8，是因为蒲亭比美国前总统欧巴马要「聪明」。这番说法可能会惹毛24日在比亚里兹这个法国大西洋沿岸城市开会的G7伙伴国家。

一年一度的G7峰会通常没有火药味，是一个让英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国领导人齐聚一堂，讨论事项的场合。但自从川普当上美国总统以后，一切都乱了套。

去年在魁北克举行的G7，川普不但惹出争议，还气冲冲地离开，还就贸易问题对加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）展开人身攻击，并拒签共同的最后声明。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）政治与外交关系中心（Center for Politics & Foreign Relations）主任古特曼（Robert Guttman）警告，G7领袖最好再度上紧发条，川普「将再次鲁莽行事」。

本届G7东道主法国希望这次他们能顺利「管」好川普。法国外交官员告诉记者，特别是会后公报的重要性将大幅减低。

他说，这是「避免重蹈去年加拿大覆辙的方法之一」。

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