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此内容发布于2016年3月30日 上午11:50 最后更新 - 2016年3月30日 -11:50

（法新社华盛顿30日电） 伊斯兰国（IS）持有「脏弹」造成的恐惧，将为美国总统欧巴马明后两天在华盛顿主持的最高层级核子安全高峰会蒙上阴影。

欧巴马乐见中国大陆和奈及利亚及另外近50国领袖和代表前来与会；这场高峰会旨在将摇摇欲坠的安全保障措施问题，由技术专家官员层级提升，交给政府高层解决。

布鲁塞尔机场和地铁站爆炸案的两名自杀炸弹客伊布拉欣和哈立德．巴克劳伊（Ibrahim and Khalid El Bakraoui），被认为可能与IS取得可裂变物质有关。

比利时警方去年底调查11月13日的巴黎恐怖攻击案时，发现1段长达10小时的监视录影带，监视对象是比利时核电厂1名高层人员。

比利时媒体报导，巴克劳伊兄弟与这起监视行动有关。

这起事件凸显IS致力取得核物质的既有忧虑。

美国白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）说：「这些年来，我们看见不同的恐怖组织都有取得核物质的野心。」

他还说：「我们可从他们的公开声明，和他们监视核电厂的部分案例中，窥见一斑。」

罗兹说：「这就是这场高峰会进程如此重要的原因，因为不同国家的设施有不同的安全层级，在如何处理核物质方面也是如此。」（译者：中央社刘文瑜）

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