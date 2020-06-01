此内容发布于2020年6月1日 上午3:05

（法新社华盛顿31日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人睽违近10年，首次乘美国太空船由火箭自美国本土发射升空，19小时后，太空船顺利与国际太空站（ISS）对接。太空人目前已进入ISS。

NASA太空人今天抵达ISS，完成第一阶段任务，也象徵太空探索科技公司（SpaceX）和民间企业的一大胜利。本次任务目的是为测试「飞龙号」（Crew Dragon）太空船的性能，但须待太空人在几个月后平安回到地球，才能宣告任务成功。

美东时间5月31日下午1时2分（台北时间6月1日凌晨1时2分），「飞龙号」舱门打开，太空人班肯（Bob Behnken）与赫尔利（Douglas Hurley）进行最后几道相关程序，约20分钟后，他们才进入ISS。

班肯与赫尔利身穿黑色POLO衫和卡其色裤子，与待在ISS的美国太空人凯西迪（Chris Cassidy），以及俄罗斯太空人伊凡尼辛（Anatoly Ivanishin）和瓦格纳（Ivan Vagner）会面。

5人拍照合影，接着与休士顿指挥中心的NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）通话。

布莱登斯坦说：「欢迎班肯和赫尔利…全世界都在关注这次任务，对于你们为美国做的一切，我们感到非常骄傲。」

赫尔利回应：「很高兴美国重返载人发射任务，我们真的很开心能登上这个雄伟的设施。」

「飞龙号」以时速2万8000公里朝ISS前进，经过19小时，太空船仔细对准ISS的对接目标，并放慢速度，最终顺利与ISS接合。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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