此内容发布于2018年6月12日 下午3:27 最后更新 - 2018年6月12日 -15:27

包括瑞士提契诺州阿尔卑斯交通枢纽工程(Alptransit)铁路基线在内的建筑行业，在瑞士及欧洲诸国投资中占据一半左右的份额。 (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

盘点欧洲各国投资总额，瑞士是为数不多的在十年前金融危机来袭之前的投资规模基础上有所增长的国家之一。尽管瑞郎走势强劲对某些工业分支而言尤为不利，但并未影响投资业绩。这说明继2008年全球范围的经济危机之后，瑞士经济已然复苏走出严冬，回归正轨，



虽然意大利的政治局势加剧了外界对于多国金融市场持续动荡的担忧，不过，许多欧洲国家仍竭力虔心，以期从过去十年拖累经济发展步伐的金融危机中恢复元气。多项数据指标-尤其是欧盟统计局(Eurostat)于上个月刚刚公布的公共领域及私营部门投资指数，均已证实了这一点。



回溯2017年，欧盟(EU)及欧洲自由联盟(EFTA，其中也包括瑞士)成员国在公共及私营部门投资总额约为32亿欧元。这个数字看似可观，但仍然低于规模空前的世界性经济和金融危机爆发前2007年所达到的投资水平。



打个比方，单就欧盟成员国来说，去年的投资总体额度占这些国家国民生产总值的20.1%，与2007年相比缩减少了2.3%。而在同一时期，欧元区国家(即28个欧盟成员国中19个国家组成的货币同盟)的总投资跌幅甚至达到了2.7%。盘点欧盟和欧洲自由联盟各成员国投资数据，2017年，仅有6个国家超过了十年前的投资份额。

外部内容 Graph on investment in Europe

值得一提的是，这些欧洲国家约半数的公共和私营领域投资都集中于包括基础设施建设和搭建高楼大厦在内的建筑行业。细数投资流向，只有逾三成用于工业生产-尤其是机械制造、仪器设备和武器军备；而近20%的投资额用在促进知识产权上。



就瑞士而言，1997年至2007年期间的投资额，始终高于同期国民生产总值的24%。直至2009年，在经济危机的阴霾下，才首次降至20年以来的最低水平，当年投资额仅为国民生产总值的22.7%。幸而瑞士投资额自那年起触底反弹、逐年稳定增长，去年甚至达到了国民生产总值的24.5%。而凭借这一骄人业绩，瑞士在2017年欧洲投资排行榜上占据了探花之位。

外部内容 Map showing public and private investment levels in Europe

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