根据瑞士旅游局最新公布的数据：中国游客人均每天消费380瑞郎(合2650人民币)，仅2018年的消费额便达到了6.56亿瑞郎，合人民币45.86亿元。
中国游客(含香港和台湾)在瑞士酒店过夜人数2013年110万人次，2018年为170万人次，5年间增幅为54.5%。根据在瑞士酒店过夜数量，中国游客属于Top 5：其中德国第一，美国第二，中国第三，英国第四，比利时、荷兰、卢森堡并列第五。
中国游客来瑞士的10大理由
- 大自然
- 湖泊、河流
- 特殊的自然体验
- 安静
- 山脉、山区
- 休养、放松
- 娱乐
- 冰川、雪(山)
- 简单抵达性
- 舒适
最受中国人喜爱的瑞士旅游目的地
- 卢塞恩(Luzern)
- 苏黎世(Zürich)
- 茵特拉肯(Interlaken)
- 格林德尔瓦尔德(Grindelwald)
- 策尔马特(Zermatt)-马特洪峰
- 日内瓦(Geneve)
- 维吉斯(Weggis)
- Lauterbrunnen-伯尔尼高原地区
- 伯尔尼(Bern)
- 恩格堡(Engelberg)
* 2018年数据
其他相关数据
61.7%的中国游客年龄在35岁以下。其中66.3%是第一次来瑞士。
78%为小团体(5人以下)的形式游瑞士；自由行比例为35%-40%。
72%的人选择火车为出行工具。
63.2%来自一线城市。
除景点以外，购物依然是中国游客一项重要的旅游目的。
截至目前，68%的中国游客是在夏季来瑞士旅游，瑞士旅游局未来计划为中国游客进一步开发冬季旅游项目，尤其在滑雪项目上，投入更多人力物力和财力。
**覃媛推荐的瑞士值得去并且离主要交通枢纽较近的二级景点
苏黎世及其周边区：Rapperswill，Einsiedeln，Baden。
卢塞恩及其周边区：Buergenstock，Meggen，Lungern，Brunnen。
伯恩-因特拉肯区： Freiburg，Greyerz，Murten，Neuchâtel，Thun，Spiez。
日内瓦湖区：Morges，Creux du Van，La Chaux-de-Fonds。
提契诺区： Verzasca Tal，Bellinzona，Ascona，Madonna del Sasso，Monte San Salvatore。
瑞士资讯swissinfo.ch