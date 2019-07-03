截至目前，68%的中国游客是在夏季来瑞士旅游，瑞士旅游局未来计划为中国游客进一步开发冬季旅游项目，尤其在滑雪项目上，投入更多人力物力和财力。

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最受中国人喜爱的瑞士旅游目的地 邵大海 最后更新 - 2019年7月3日 -08:55 根据瑞士旅游局最新公布的数据：中国游客人均每天消费380瑞郎(合2650人民币)，仅2018年的消费额便达到了6.56亿瑞郎，合人民币45.86亿元。 中国游客(含香港和台湾)在瑞士酒店过夜人数2013年110万人次，2018年为170万人次，5年间增幅为54.5%。根据在瑞士酒店过夜数量，中国游客属于Top 5：其中德国第一，美国第二，中国第三，英国第四，比利时、荷兰、卢森堡并列第五。 中国游客来瑞士的10大理由 大自然湖泊、河流特殊的自然体验安静山脉、山区休养、放松娱乐冰川、雪(山)简单抵达性舒适 最受中国人喜爱的瑞士旅游目的地卢塞恩(Luzern)苏黎世(Zürich)茵特拉肯(Interlaken)格林德尔瓦尔德(Grindelwald)策尔马特(Zermatt)-马特洪峰日内瓦(Geneve)维吉斯(Weggis)Lauterbrunnen-伯尔尼高原地区伯尔尼(Bern) 恩格堡(Engelberg) * 2018年数据 其他相关数据 61.7%的中国游客年龄在35岁以下。其中66.3%是第一次来瑞士。 78%为小团体(5人以下)的形式游瑞士；自由行比例为35%-40%。 72%的人选择火车为出行工具。 63.2%来自一线城市。 除景点以外，购物依然是中国游客一项重要的旅游目的。 截至目前，68%的中国游客是在夏季来瑞士旅游，瑞士旅游局未来计划为中国游客进一步开发冬季旅游项目，尤其在滑雪项目上，投入更多人力物力和财力。 **覃媛推荐的瑞士值得去并且离主要交通枢纽较近的二级景点 苏黎世及其周边区：Rapperswill，Einsiedeln，Baden。 卢塞恩及其周边区：Buergenstock，Meggen，Lungern，Brunnen。 伯恩-因特拉肯区： Freiburg，Greyerz，Murten，Neuchâtel，Thun，Spiez。 日内瓦湖区：Morges，Creux du Van，La Chaux-de-Fonds。 提契诺区： Verzasca Tal，Bellinzona，Ascona，Madonna del Sasso，Monte San Salvatore。