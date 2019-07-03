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中国游客来瑞士的10大理由 最受中国人喜爱的瑞士旅游目的地

中国游客在瑞士铁力士山欣赏夏季的雪景

中国游客在瑞士铁力士山(Titlis)欣赏夏季的雪景

(© Keystone / Urs Flueeler)

根据瑞士旅游局最新公布的数据：中国游客人均每天消费380瑞郎(合2650人民币)，仅2018年的消费额便达到了6.56亿瑞郎，合人民币45.86亿元。

中国游客(含香港和台湾)在瑞士酒店过夜人数2013年110万人次，2018年为170万人次，5年间增幅为54.5%。根据在瑞士酒店过夜数量，中国游客属于Top 5：其中德国第一，美国第二，中国第三，英国第四，比利时、荷兰、卢森堡并列第五。

中国游客来瑞士的10大理由

  1. 大自然
  2. 湖泊、河流
  3. 特殊的自然体验
  4. 安静
  5. 山脉、山区
  6. 休养、放松
  7. 娱乐
  8. 冰川、雪(山)
  9. 简单抵达性
  10. 舒适

最受中国人喜爱的瑞士旅游目的地

  1. 卢塞恩(Luzern)
  2. 苏黎世(Zürich)
  3. 茵特拉肯(Interlaken)
  4. 格林德尔瓦尔德(Grindelwald)
  5. 策尔马特(Zermatt)-马特洪峰
  6. 日内瓦(Geneve)
  7. 维吉斯(Weggis)
  8. Lauterbrunnen-伯尔尼高原地区
  9. 伯尔尼(Bern)
  10.  恩格堡(Engelberg)

* 2018年数据

其他相关数据

61.7%的中国游客年龄在35岁以下。其中66.3%是第一次来瑞士。

78%为小团体(5人以下)的形式游瑞士；自由行比例为35%-40%。

72%的人选择火车为出行工具。

63.2%来自一线城市。

除景点以外，购物依然是中国游客一项重要的旅游目的。

截至目前，68%的中国游客是在夏季来瑞士旅游，瑞士旅游局未来计划为中国游客进一步开发冬季旅游项目，尤其在滑雪项目上，投入更多人力物力和财力。

**覃媛推荐的瑞士值得去并且离主要交通枢纽较近的二级景点

苏黎世及其周边区：Rapperswill，Einsiedeln，Baden。

卢塞恩及其周边区：Buergenstock，Meggen，Lungern，Brunnen。

伯恩-因特拉肯区： Freiburg，Greyerz，Murten，Neuchâtel，Thun，Spiez。

日内瓦湖区：Morges，Creux du Van，La Chaux-de-Fonds。

提契诺区： Verzasca Tal，Bellinzona，Ascona，Madonna del Sasso，Monte San Salvatore。


瑞士资讯swissinfo.ch

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