此内容发布于2019年7月3日 上午8:55

中國遊客在瑞士鐵力士山(Titlis)欣賞夏季的雪景

(© Keystone / Urs Flueeler)

根據瑞士旅遊局最新公佈的數據：中國遊客人均每天消費380瑞郎(合385美元)，僅2018年的消費額便達到了6.56億瑞郎，合美金6.65億元。



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中國遊客(含香港和台灣)在瑞士酒店過夜人數2013年110萬人次，2018年為170萬人次，5年間增幅為54.5%。根據在瑞士酒店過夜數量，中國遊客屬於Top 5：其中德國第一，美國第二，中國第三，英國第四，比利時、荷蘭、盧森堡並列第五。



中國遊客來瑞士的10大理由

大自然 湖泊、河流 特殊的自然體驗 安靜 山脈、山區 休養、放鬆 娛樂 冰川、雪(山) 方便抵達性 舒適

最受中國人喜愛的瑞士旅遊目的地

琉森(Luzern) 蘇黎世(Zürich) 因特拉肯(Interlaken) 格林德爾瓦爾德(Grindelwald) 策馬特(Zermatt)-馬特洪峰 日內瓦(Geneve) 維吉斯(Weggis) Lauterbrunnen-伯爾尼高原地區 伯爾尼(Bern) 恩格堡(Engelberg)

* 2018年數據



其他相關數據

61.7%的中國遊客年齡在35歲以下。其中66.3%是第一次來瑞士。



78%為小團體(5人以下)的形式遊瑞士；自由行比例為35%-40%。



72%的人選擇火車為出行工具。



63.2%來自一線城市。



除景點以外，購物依然是中國遊客一項重要的旅遊目的。



截至目前，68%的中國遊客是在夏季來瑞士旅遊，瑞士旅遊局未來計劃為中國遊客進一步開發冬季旅遊項目，尤其在滑雪項目上，投入更多人力物力和財力。



**覃媛推薦的瑞士值得去並且離主要交通樞紐較近的二級景點

蘇黎世及其周邊區：Rapperswil，Einsiedeln，Baden。



琉森及其周邊區：Buergenstock，Meggen，Lungern，Brunnen。



伯恩-因特拉肯區： Freiburg，Greyerz，Murten，Neuchâtel，Thun，Spiez。



日內瓦湖區：Morges，Creux du Van，La Chaux-de-Fonds。



提契諾區： Verzasca Tal，Bellinzona，Ascona，Madonna del Sasso，Monte San Salvatore。





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瑞士资讯swissinfo.ch

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