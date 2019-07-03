根據瑞士旅遊局最新公佈的數據：中國遊客人均每天消費380瑞郎(合385美元)，僅2018年的消費額便達到了6.56億瑞郎，合美金6.65億元。
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中國遊客(含香港和台灣)在瑞士酒店過夜人數2013年110萬人次，2018年為170萬人次，5年間增幅為54.5%。根據在瑞士酒店過夜數量，中國遊客屬於Top 5：其中德國第一，美國第二，中國第三，英國第四，比利時、荷蘭、盧森堡並列第五。
中國遊客來瑞士的10大理由
- 大自然
- 湖泊、河流
- 特殊的自然體驗
- 安靜
- 山脈、山區
- 休養、放鬆
- 娛樂
- 冰川、雪(山)
- 方便抵達性
- 舒適
最受中國人喜愛的瑞士旅遊目的地
- 琉森(Luzern)
- 蘇黎世(Zürich)
- 因特拉肯(Interlaken)
- 格林德爾瓦爾德(Grindelwald)
- 策馬特(Zermatt)-馬特洪峰
- 日內瓦(Geneve)
- 維吉斯(Weggis)
- Lauterbrunnen-伯爾尼高原地區
- 伯爾尼(Bern)
- 恩格堡(Engelberg)
* 2018年數據
其他相關數據
61.7%的中國遊客年齡在35歲以下。其中66.3%是第一次來瑞士。
78%為小團體(5人以下)的形式遊瑞士；自由行比例為35%-40%。
72%的人選擇火車為出行工具。
63.2%來自一線城市。
除景點以外，購物依然是中國遊客一項重要的旅遊目的。
截至目前，68%的中國遊客是在夏季來瑞士旅遊，瑞士旅遊局未來計劃為中國遊客進一步開發冬季旅遊項目，尤其在滑雪項目上，投入更多人力物力和財力。
**覃媛推薦的瑞士值得去並且離主要交通樞紐較近的二級景點
蘇黎世及其周邊區：Rapperswil，Einsiedeln，Baden。
琉森及其周邊區：Buergenstock，Meggen，Lungern，Brunnen。
伯恩-因特拉肯區： Freiburg，Greyerz，Murten，Neuchâtel，Thun，Spiez。
日內瓦湖區：Morges，Creux du Van，La Chaux-de-Fonds。
提契諾區： Verzasca Tal，Bellinzona，Ascona，Madonna del Sasso，Monte San Salvatore。
瑞士资讯swissinfo.ch