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中國遊客來瑞士的10大理由 最受中國人喜愛的瑞士旅遊目的地

中國遊客在瑞士鐵力士山(Titlis)欣賞夏季的雪景

中國遊客在瑞士鐵力士山(Titlis)欣賞夏季的雪景

(© Keystone / Urs Flueeler)

根據瑞士旅遊局最新公佈的數據：中國遊客人均每天消費380瑞郎(合385美元)，僅2018年的消費額便達到了6.56億瑞郎，合美金6.65億元。

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中國遊客(含香港和台灣)在瑞士酒店過夜人數2013年110萬人次，2018年為170萬人次，5年間增幅為54.5%。根據在瑞士酒店過夜數量，中國遊客屬於Top 5：其中德國第一，美國第二，中國第三，英國第四，比利時、荷蘭、盧森堡並列第五。

中國遊客來瑞士的10大理由

  1. 大自然
  2. 湖泊、河流
  3. 特殊的自然體驗
  4. 安靜
  5. 山脈、山區
  6. 休養、放鬆
  7. 娛樂
  8. 冰川、雪(山)
  9. 方便抵達性
  10. 舒適

最受中國人喜愛的瑞士旅遊目的地

  1. 琉森(Luzern)
  2. 蘇黎世(Zürich)
  3. 因特拉肯(Interlaken)
  4. 格林德爾瓦爾德(Grindelwald)
  5. 策馬特(Zermatt)-馬特洪峰
  6. 日內瓦(Geneve)
  7. 維吉斯(Weggis)
  8. Lauterbrunnen-伯爾尼高原地區
  9. 伯爾尼(Bern)
  10.  恩格堡(Engelberg)

* 2018年數據

其他相關數據

61.7%的中國遊客年齡在35歲以下。其中66.3%是第一次來瑞士。

78%為小團體(5人以下)的形式遊瑞士；自由行比例為35%-40%。

72%的人選擇火車為出行工具。

63.2%來自一線城市。

除景點以外，購物依然是中國遊客一項重要的旅遊目的。

截至目前，68%的中國遊客是在夏季來瑞士旅遊，瑞士旅遊局未來計劃為中國遊客進一步開發冬季旅遊項目，尤其在滑雪項目上，投入更多人力物力和財力。

**覃媛推薦的瑞士值得去並且離主要交通樞紐較近的二級景點

蘇黎世及其周邊區：Rapperswil，Einsiedeln，Baden。

琉森及其周邊區：Buergenstock，Meggen，Lungern，Brunnen。

伯恩-因特拉肯區： Freiburg，Greyerz，Murten，Neuchâtel，Thun，Spiez。

日內瓦湖區：Morges，Creux du Van，La Chaux-de-Fonds。

提契諾區： Verzasca Tal，Bellinzona，Ascona，Madonna del Sasso，Monte San Salvatore。


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瑞士资讯swissinfo.ch

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