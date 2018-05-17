此内容发布于2018年5月17日 下午4:15 最后更新 - 2018年5月17日 -16:15

瑞士资讯将组织网友举办爬山及夏日野餐聚会 (Keystone)

你准备怎么度过今年夏天？坚韧爱动的瑞士人少不了享受室外的阳光和朋友热闹相聚。为配合我们七月即将开始的主题月，瑞士资讯中文部编辑部决定带大家一起动一动，聚一聚，相互相识相知。



瑞士资讯swissinfo带领大家一起度过健康环保的瑞士夏日。



时间：

2018年6月24日(周日)11:00 – 17 :00

(Plan B：如果天公不作美，推迟至7月1日同一时间和地点)



地点：

伯尔尼古尔腾山(Gurten)绿色公园(从Gurtenbahn缆车站乘缆车可到达)

Gurtenbahn缆车站地址：

Mani-Matter-Platz 1

3084 Wabern

网站：www.gurtenbahn.ch外部链接



Gurtenbahn缆车站

(swissinfo.ch)

此次“瑞士资讯爬山及夏日野餐聚会”活动力求健康环保，我们提供饮料，请大家自带食材-你的拿手健康好菜，与大家分享。另外，不要忘记运动鞋、席地而坐的毯子等。我们一起登上伯尔尼的古尔腾山。欢迎所有年龄的读者朋友们参加。



古尔腾山爬山高度215米，前半段是台阶，后半段是砂石路。如果不想参加爬山活动也可以坐缆车上山，如果爬到一半体力不支想要放弃也可以在中途乘坐缆车。但是每个完成爬山友谊赛的朋友都可以获得一份瑞士资讯纪念品作为小礼物。



现场抽奖



除了爬山活动的小纪念品外，我们还会有丰富的健康大奖分享给大家。每位来参加野餐会的朋友都有获奖机会(18岁以下未成年人不参加抽奖)。抽奖参加方法：关注/订阅我们的微信公众账号就有参加现场抽奖的资格。获奖的朋友欢迎在社交媒体朋友圈分享活动和奖品的喜讯及照片。



奖品

一等奖(一名)：自行车一辆(价值400瑞郎左右)

二等奖(二名)：滑板车Trottinett一辆 X 2 (价值130瑞郎左右)

三等奖(十名)：篮球 x 5 + 足球 x 5



报名方式

愿意并能够参加“瑞士资讯爬山及夏日野餐聚会”活动的网友，请发邮件之：xin.zhang@swissinfo.ch外部链接，告知参加人数、是否参加爬山及你的电话号码，并在这里填写报名表格：https://doodle.com/poll/k7cxqtvktcr3xksu外部链接



*注意：doodle报名选项中2018年7月1日为plan B预留。如果6月24日天气不好，活动就推后到7月1日举行。



报名须知

每个到场的人都需要单独登记，如果带来小朋友请登记为 :

父(母)姓名

父(母)姓名-孩子1

父(母)姓名-孩子2

….

以此类推

参加人数总名额50-80名。报名80满额就截止。如果报名人数不足50人，本次活动将不举行。



爬山路线起点：Gurtenbahn缆车站右边的台阶路。

(swissinfo.ch)

爬山友谊赛规则

集合地点：

Gurtenbahn缆车站。

Mani-Matter-Platz 1

3084 Wabern

网站：www.gurtenbahn.ch外部链接

开始时间：2018年6月24日11:00

路线：我们有工作人员在起点处带领大家一起爬山，登至山顶大约需要30、40分钟。起点在Gurtenbahn缆车站右边的台阶路，爬至中间车站后继续从铁轨的右边台阶往上，最后一段请跟随砂石路穿过树林。参加爬山比赛的朋友可以把带来的东西交给我们的工作人员帮你运到山上。



环保健康野餐的建议



大家 自带野餐菜肴 。山上公园里有烧烤架和木柴，如果想要烧烤，也请自备食材。

。山上公园里有烧烤架和木柴，如果想要烧烤，也请自备食材。 请每位参加者自带餐具和杯盘，(请尽量不要使用一次性用具)。

离开的时请带走各己的垃圾。我们争取带什么东西来就带什么东西离开，不要在公园里留下任何垃圾“遗迹”。

我们为您提供矿泉水。

其它注意事项



古尔腾山上设有适合儿童玩耍游戏设施和场地。请带孩子的朋友们务必照顾好自己的孩子，如出现受伤或任何意外父母必须自己负责。 注意防晒、防暑和防蚊。 身体不适合的情况下请不要勉强爬山。 所有因此次活动产生的费用诸如交通、缆车、停车等，均自行承担。 对于由此次活动而产生出现的任何交通、安全、保险等问题均由参加者个人负担，瑞士资讯swissinfo.ch不负任何法律方面的责任。 由于报名人数有限制，请确定能参加后再报名，保证让愿意参加的人等得到名额。

伯尔尼古尔腾山(Gurten)绿色公园示意图，红色箭头为野餐地点。

(swissinfo.ch)

出行建议



古尔腾山顶不可以开车到达，山下缆车站停车场收费较贵(附近有蓝线停车位)，所以我们建议参加野餐会的朋友们尽量使用公共交通工具。从伯尔尼火车站出发乘坐开往Wabern方向9路有轨电车，在Gurtenbahn车站下车，向山坡方向步行5分钟即可到达缆车站。交通非常方便。

我们期待你的参与，期待与你相识，同时感谢你对瑞士资讯swissinfo.ch长期的支持。

Gurten绿色公园野餐地

(swissinfo.ch)

Gurten绿色公园野餐烧烤炉

(swissinfo.ch)

Gurten绿色公园野餐地周边环境

(swissinfo.ch)

来Gurten绿色公园野餐地可以从火车站乘9路有轨电车，到这一站下车即可(Gurtenbahn站)。

(swissinfo.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch中文编辑部

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