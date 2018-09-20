此内容发布于2018年9月20日 上午9:38 最后更新 - 2018年9月20日 -09:38

印度农民在喷洒杀虫剂时，鲜有人会想到使用防护装备，这无疑增加了与农药直接接触的危险。 (Atul Loke/Panos Pictures)

非政府组织“公众之眼”(Public Eye)近日严词谴责农业化学品生产商先正达(Syngenta)对外出口违禁杀虫剂，从而导致印度棉农在不知情的情况下中毒身亡。而该公司对此拒绝承担责任。



本周二(9月18日)，“公众之眼”在其发布的报告(英)外部链接中称，由于过量使用先正达生产的Polo农药杀虫剂以控制棉花作物中的白蝇，2017年7月至10月期间，因中毒致死的印度棉农或多达50人。这种杀虫剂含有由先正达在瑞士总部生产的化学丁醚脲-即一种新型的硫脲杀虫杀螨剂。2017年，先正达自瑞士向海外出口共计126吨的Polo农药杀虫剂，其中印度凭借75吨的进口量位列首位，而出售至南非与哥伦比亚的Polo杀虫剂总量则分别为50吨和1.5吨。



这种于1991年走向商业化投入市场的杀虫剂，早已于2002年在欧盟范围内被全面禁用，随后于2009年也在瑞士被明令禁止。欧洲化学品管理局(ECHA)声明，丁醚脲是一种“吸入有毒”、且“长期或反复接触，会对人体器官造成伤害”的物质。



棉农死亡案例，均集中于印度马哈拉施特拉邦(Maharashtra)的维达巴地区(Vidarbha)，其中有20位中毒身亡的农民都定居于亚瓦特马尔(Yavatmal)一带，而该地区也是“公众之眼”四处走访、聚焦展开研究的中心。

多重原因



就现阶段而言，究竟先正达生产的丁醚脲是否为印度棉农不幸身亡的始作俑者和唯一致死原因，还尚属未知。在马哈拉施特拉邦首席部长的授意下拟定并发布的一份报告，则将农户相继中毒辞世的惨剧归咎于多方原因，其中包括棉农在使用杀虫剂时，面对株高较高的棉花作物，往往需要喷洒至高过头顶的高度；虫害严重肆虐时，农药喷洒量通常也比平时更多；此外，农户在使用杀虫剂时，大多也不会佩戴相应的防护装备。



不仅如此，就现状来看，先正达出产的Polo农药绝非当地棉农唯一使用的杀虫剂，印度本土品牌Profex Super、Police以及Monocil也颇受倚赖棉花作物为生的当地农户青睐。



先正达印度分公司告知“公众之眼”，过去14年间，Polo杀虫剂被印度全国各地的农民广泛使用，迄今还未收到过任何致命伤亡事件报告。至于在瑞士本国以及欧洲违禁化学品却获准出口至其他国家和地区，先正达在接受瑞士电视台SRF采访时表示，这实属惯例和常规操作。



先正达指出：“基于不同的监管标准、气候和农艺条件，或者各地农民迥异的需求，通常情况下，一种农药往往只会在某一个国家-而不是另一个国家注册。”

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