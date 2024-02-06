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六分之一的瑞士人遭受过种族歧视

69%的瑞士受访者称，曾在日常工作或求职过程中遭遇种族歧视。
69%的瑞士受访者称，曾在日常工作或求职过程中遭遇种族歧视。 Keystone / Hannes P Albert

据调查，六分之一的瑞士居民曾在过去五年内有过种族歧视经历。年轻人和有移民背景的人尤其如此。

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Keystone-SDA

由打击种族主义组织(Service for Combating Racism)进行的一次监测普查显示，17%的瑞士人表示有过被歧视遭遇，该比例在瑞士相当于120万人。该组织称，在瑞士，越来越多的人不得不面对种族主义和种族歧视的现实问题。

常见于工作场所

新闻稿中指出，最受其害的是15至39岁人群组。种族歧视无处不在。大约69%的受访者回忆，曾在日常工作或求职过程中遭到歧视。

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包括工作申请过程中的不公平待遇、侮辱和霸凌行为，或薪酬歧视。此外，也有相当比例的参与调查者提及在公共场所(30%)和学校(27%)的遭遇。

报告指出，普查结果明确表示，必须采取制度化措施，更好地保护人们免受边缘化；尤其应加强关注劳动力市场和学校中的结构性种族主义。

联邦委员会同天宣布，将与各州合作制定打击种族主义及反犹主义的战略和行动计划，并将考虑是否委任一位新专员负责打击种族主义及反犹主义工作。

每两年一次的普查

作为监测普查的一部分，承担该任务的反种族主义专家组分析了来自可行性研究《共同生活在瑞士》(Living together in Switzerland)的调查数据，以及种族主义受害者咨询网络提供的案例。自2010年起，该监测普查每两年发布一次，旨在制定以事实为基础的、有效的反种族主义政策。

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