此内容发布于2018年2月28日 上午10:15 最后更新 - 2018年2月28日 -10:15

2013年，瑞士施维茨州山中的一座地空导弹。

(Keystone)

回首2017年，尽管瑞士商品整体出口货值较往年下跌1个百分点，但向共计64个国家军需战略物资出口量高达4.46亿瑞郎(折合人民币约为30亿元)，在2016年的基础上增长了8%。



瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)本周二(2月27日)公布的数据(德)外部链接显示，去年，瑞士战略物资出口量已占瑞士货物贸易出口总值的0.15%。



瑞士向全球各地售出的战略物资中，近一半都出口至欧洲，尽管这一比例有逐年下降的趋势。反观其他地区，亚洲正日益成为瑞士武器主要买家，仅2017年就购买了近三成瑞士制造的军需物资。相对而言，瑞士对非洲地区的武器出口已由2016年的12.2%剧跌至7.3%。



在下图中，您可以看到2017年瑞士战略物资出口量最大的五个国家交易细目：

(swissinfo.ch)

值得注意的是，印度(890万瑞郎)、巴基斯坦(660万瑞郎)和沙特阿拉伯(480万瑞郎)也同样在瑞士武器大宗交易买家榜中占据不可或缺的一席之地。欲查阅详情，请参阅瑞士联邦经济事务秘书处报告全文(德)外部链接。



针对上诉数据，国际特赦组织瑞士分会(Amnesty International Switzerland)呼吁瑞士政府遵循本国军工业的要求，不要放松武器出口管制。



“考虑到向那些以冲突和严重侵犯人权而臭名昭著的国家出口武器，任何进一步的放松限制，都会是见利忘义和不负责任的行为，”国际特赦组织瑞士分会代表帕特里克·沃尔德(Patrick Walder)在公开声明中(德)外部链接如是说。



根据斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI)提供的数据(英)外部链接，2016年，瑞士已在全球武器出口国中排名第14。而迄今为止，美国和俄罗斯仍然位居军事战略物资出口量榜首。

SDA-ATS/swissinfo.ch/ts

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