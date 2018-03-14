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农业 先正达与美国农民就转基因玉米出口官司达成和解协议

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A picture of a syngenta GMO cornfield

提起诉讼的美国农户表示，在中国政府何时会批准进口转基因玉米种子这一点上，先正达刻意给他们制造了误导。而正是因为随后中国并未选择美国、而是从其他地区进口玉米种，从而使得美国玉米价格急剧下跌。

(Keystone)

瑞士农业综合企业先正达(Syngenta)已同意向美国农户支付逾15亿美元，此案也被外界誉为美国历史上补偿金额最高的农业庭外和解偿付协议。美国农户控诉，先正达的转基因玉米种子的市场销售，使得他们被迫被拒之于中国市场之外。

据美联社报道，这一涉及到10.01万美国农民利益的庭外和解，已于本周一(3月12日)正式落槌。美国农民声称，先正达在中国政府批准进口转基因玉米之前就售出了种子，导致美国玉米连续五年价格持续下跌，给全美玉米生产商造成严重损失。提起诉讼的美国农户表示，在中国政府何时会批准进口转基因玉米种子这一点上，先正达刻意给他们制造了误导。而正是因为随后中国并未选择美国、而是从其他地区进口玉米种，从而使得美国玉米价格急剧下跌。

这场集体诉讼由四名律师代理。律师团队在本周二(3月13日)发表的联合声明中表示：“美国倚赖玉米种植为业的农户利益受到了损害。他们将从这次的和解协议中获得与其损失对等的合理赔偿。”

先正达则认为，美国市场上的玉米价格下跌，应归因于市场调节作用和恶劣的气候，与中国方面对玉米新品的抵制绝无关联。据路透社报道，先正达此前已历时15年的时间，在研发一种防害虫的新型转基因玉米种子上累积投资了近1亿美元。

本周一(3月12日)，先正达表示将会继续支持其玉米新品，并着重指出，该企业生产的所有转基因菌株“在上市时便已获得了所有相关美国监管部门的完全批准”。

禁用农药 先正达向中国出口有毒农药

瑞士向中国等发展中国家出口的两种强效除草剂- 莠去津(atrazin)和百草枯(paraquat)- 中含有瑞士本土禁用的有毒物质，而两种农药的制造商正是即将被中国并购的农化集团先正达(Syngenta)。瑞士非政府组织“公众之眼”对此进行了揭露。

swissinfo.ch/ln

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