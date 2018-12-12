此内容发布于2018年12月12日 下午2:07

华为瑞士公司的主导业务便是为瑞士两家通讯运营商Sunrise和Swisscom建设移动网络设备。 (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

孟晚舟保释、加拿大前外交官被捕

今年12月对华为集团来说可谓“多事之冬”：月初，华为首席财务官孟晚舟因涉嫌利用金融机构违反美国对伊朗的禁令于温哥华机场被捕；随后几天，中国外交部发出严正交涉，称此举“严重侵犯了当事人人权”，要求加方释放孟晚舟。

12月12日，据瑞士《时报》(Le temps，法)外部链接报道：在缴付了1000万美元(合6900万人民币)的保释费、上交两份护照、保证居住在温哥华两处房产中的一处并同意佩戴电子手镯后，孟晚舟已于12月11日暂时获得人身自由。“温哥华法官准予保释的决定发生在一名加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)在中国遭到拘留的几小时之后，”《时报》写道。按照美国法律，孟晚舟有可能面临30年监禁的刑罚，该报同时指出。



瑞士华为总经理：我很气愤

同样于12月12日，瑞士《每日导报》(Tagesanzeiger)刊出《华为瑞士老板说：“我很气愤”》的文章。文中，华为瑞士公司总经理王海涛表示：“(对于近来发生的事情)我感到很气愤… 美国政界希望我们成为头条新闻，损坏我们在世界公众面前的形象。”

“15年前，华为刚刚进入欧洲电讯市场时就遇到第一份间谍指控”，《每日导报》评论道。“从那时起，针对华为的指控不断，但从来没有证据，”王海涛对该报说。



华为瑞士公司 自2009年落户瑞士以来，华为瑞士公司的员工从50名增长到350名，而其主导业务便是同瑞士两家通讯运营商Sunrise和Swisscom的移动网络设备建设。 2013年，数名华为瑞士公司的中国员工因非法在瑞工作在接受处罚后被驱逐出境。 信息框结尾

国家安全威胁?

从自动驾驶汽车到人工智能，第五代移动通讯系统(5G)注定要成为全球经济数字化转型的支柱。可是一年来，美国、澳大利亚、日本、新西兰、印度…禁止华为参与当地5G网络建设的国家名单一再拉长。

“如果华为失去进入利润丰厚的西方市场的机会，它也可能失去增长其研发费用的能力，”《时报》在其12月11日的《中国科技野心引西方忧患》(法)外部链接一文中转引了欧亚集团技术专家Paul Triolo的观点。

不过，华为在瑞士市场的发展实可谓顺风顺水。今年年中，《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)在一篇报道中透露，华为集团在瑞士的电子产品销售额在一年内增长了一倍，其中网络设备的销售占了一半的比例。

当然，安全问题也是瑞士的顾虑，《每日时报》指出，“但Sunrise和瑞士电讯(swisscom)两家大运营商已经公开表示坚持和华为在网络设备建设上的合作。”

2018年11月底，在华为全球MBB论坛中，sunrise的首席执行官Olaf Swantee公布，sunrise将使用华为公司的5G移动方案取代其铜缆宽带。



瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting