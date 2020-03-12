在卢塞恩和在瑞士各地一样，所有经济活动似乎都“感染”上了“新冠病毒” (Keystone / Urs Flueeler)

2009年次贷危机爆发后，“部分失业”(即危机时，雇主减少员工工时，而雇员可享受由国家发放的、额度为损失收入80%的救济金。又称：短时工作或不充分就业)策略的出台成功缓解了瑞士经济压力。新型冠状病毒登陆瑞士几周来，“部分失业”政策再次赢得经济界人士的重视。作为“瑞士制造”钟表的摇篮，汝拉山区制表企业期望以此种方式来抵御来自中国的新型冠状病毒给瑞士钟表产业带来的负面影响。

从索洛图恩州的Granges到汝拉州Franches-Montagnes的Saignelégier，在瑞士的钟表之乡，人们先花了一些时间观望，之后才走上了漫长，艰巨且手续繁缛的“部分失业救济”之路。



+ 为什么“部分就业”是应对经济危机的有效武器

这样做的目的：在最短的时间内应对冠状病毒对区域经济造成的破坏性影响。尽管好几家手表公司都在认真考虑启用该措施，但没有一家公司敢于坦率承认。他们不仅要应对中国大陆和香港订单数量的急剧下跌，还不得不接受日内瓦和巴塞尔钟表展一个接一个取消的事实。

什么是“部分失业”政策？ 在经济危机时期，当公司面临订单大幅下降时，可以与有关雇员达成协议，暂时减少其工作时间。相关员工将获得额度为工资损失80%的补偿。例如，如果雇主将工作率从100%降低到50%，公司将支付50%的工资，而失业保险基金将支付剩余一半工资金额的80%。而该雇员最终获得的收入是其初始工资的90%。 信息框结尾

瑞士工会组织Unia钟表领域负责人Raphaël Thiémard于3月5日向瑞士资讯swissinfo.ch确认说：“最近几天已经传来减少工作时间的呼吁之声，特别是在汝拉和纳沙泰尔州。”

汝拉州与瑞士其他制表基地的不同之处在于，这里有更多的小企业和分包商，与大集团相比，这些公司更容易受到市场波动的影响。“失去在巴塞尔钟表展上的展示机会，这对小公司来说影响会更为严重，”Raphaël Thiémard解释道，“像劳力士、斯沃琪或历峰集团这样的大企业能更容易地独立开展自己的营销活动。”

临时工做缓冲

瑞士钟表行业已经有几个月没有大量雇用新员工了。在新型冠状病毒阻碍世界经济发展之前，瑞士制表业已经不得不面对香港政治危机所带来的不利影响，因为香港是瑞士钟表的主要出口目的地。Raphaël Thiémard忧虑地表示：“已经出现临时合同终止的情况，有时发生的很突然。” 而首先受冲击的雇员便是那些在经济高涨时期钟表企业为了更好兑现订单而雇用的人员。

“一名业内雇员最近告诉我，他所在的车间已经没有临时工了。这是一个非常明确的信号。另外不能忽略的是，在斯沃琪或者历峰这样的大集团中，已经察觉得到人员的变动了。” 在Raphaël Thiémard看来，直到目前，临时工的雇佣令汝拉地区钟表企业避免了不乏阵痛的企业重组，后者的展开总是伴随着裁员和随之而来的再就业项目。企业形象会在此过程中受损。



“尽管最近发生了许多情况，但瑞士的钟表制造行业仍然状况良好。” Thiémard缓和道。而对于这个拥有近6万名雇员的领域来说，“部分失业”是最终保留其整体雇员及其技能的有利政策支持。

3月4日，国家经济事务秘书处(Seco)劳工部负责人Boris Zürcher指出，希望启动紧急“部分失业”计划的雇主可以在减产前最少10天内向其所在州提交申请-这算是为了应对紧急情况而提出的、最早的指令放宽信号。

长期重大的影响

在汝拉州，工商业联合会主席Pierre-Alain Berret恰好正在等待“可以帮助该州经济界度过时艰的、更快、更有效的”措施。“最近几个月以来，各家企业已经遭遇了增长减缓的困扰，但是这和新冠病毒所带来危机是无法比拟的。后者的影响会非常重大，一切都取决于它的持续时间。”Berret认为。

汝拉州经济部部长Jacques Gerber则证实，该州有18家公司最近已与州负责单位联系，以期望受益于“部分失业救济”政策。

瑞士微技术产业中心-伯尔尼州汝拉地区-的情形也是一样。在今年1月-2月间，即在病毒暴发之前，已有大约15家公司希望得到“部分失业”援助的申请。而整个2019年，有此要求的公司共计40家。

在今年年初同一时期，位于汝拉山脉脚下、拥有5.5万居民的工业城市比尔也已收到13家企业的同样申请。而当地2019年的全部受理申请也不过为22项。衰退已经开始。毫无疑问，申请企业的数字将会大幅增长。据悉，伯尔尼州的一些餐饮和零售企业已经因为疫情而获得“部分失业”的资助。

11月以来的趋势



“如果病毒继续如此迅速地传播，联邦委员会则应制定措施，以支援整体瑞士经济。” Jan-Egbert Sturm，苏黎世联邦理工学院经济研究中心负责人 引言结束

全瑞士范围内，“部分失业”政策的数据统计截至2019年11月，即新冠病毒进入瑞士之前。联邦经济事务秘书处(Seco)的数据显示：去年11月，瑞士全国有将近170家公司申请加入“部分失业”补助计划，而2018年同期只有60家申请；而该月受益于“部分失业”补助金项目的员工达到3650人。这一数字和同年10月相比翻了一番(增幅为106％)。2018年11月，全瑞士领取“部分失业救济”的员工一共仅有900人。

未来几周的这一趋势还将进一步加剧。近一个星期以来，仅阿尔高一州，就有30多家企业(多数为活动承办公司)为共计600多名员工申请领取“部分失业”补助。

根据巴塞尔经济问题研究所(BAK)的最新预测，瑞士今年的经济增长预计将下降0.3-0.4％，而这一比例所对应的最终收益缺口大约为24亿瑞郎。该研究所分析师Alexis Körber在德语电视台采访中说，“部分失业”是保证经济运转的“恰当手段”。

苏黎世联邦理工学院经济研究中心负责人Jan-Egbert Sturm表示：“‘部分失业’措施之所以有效是因为它分散了危机负担：与其解雇，不如减少工作时间。” 在宏观经济层面上，“它支持了消费。而且，在疫情期间减少在岗工人适量，也会起到减缓冠状病毒的传播的作用！” 但Jan-Egbert Sturm之前已经警示过：“如果病毒继续如此迅速地传播，联邦委员会则应制定措施，以支援整体瑞士经济。”

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