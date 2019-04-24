仿制药与专利药，您会买哪种？ (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士药品的零售价，依然高于欧洲其他国家定价。而提及仿制药，其在瑞士国内的售价，更是比其他地区高出足足一倍之多。



根据瑞士制药协会”药物研发联合会“(interpharma，德、法)外部链接和由多家私营医疗保险公司以及附属机构所组成的伞状组织-瑞士医疗保险公司协会(SantéSuisse，多语)外部链接联合公布的数据显示，专利药品在瑞士的售价，要比在其他国家贵7%；尽管如此，与去年同期相比，地区差价缩水了两个百分点。



相关机构表示，专利药品在瑞士国内与国外售价差异的缩小，在一定程度上应归功于汇率利好以及瑞士联邦公共卫生局(FOPH)针对专利药所施行的定期调控管制措施。粗略估算，联邦公共卫生局降低药价之举，为病患节省下约3.25亿瑞郎(折合人民币约为21.46亿元)的开销。



+2018年底，瑞士联邦公共卫生局决定将288种药品的零售价整体下调20%左右



然而对仿制药来说，情况则截然不同，其在瑞士的售价，要比在别国同类市场的定价足足贵了一倍。瑞士人也往往倾向于较少购买仿制药。盘点瑞士居民购药相关数据，仿制药仅占药物销量的23%、总体销售额的18%；反观英国，仿制药在当地的销量比重占据所有药品的85%，销售额比例也高达38%。



譬如，在瑞士，最常见的用于治疗非抗炎解热镇痛专利药物-一盒止痛药扑热息痛(Dafalgan)的售价，要比同样具有感冒镇痛退烧药疗效的仿制扑热息痛药(Paracetamol)高出6.95瑞郎(折合人民币约为45.86元)。尽管差价明显，但专利版Dafalgan依然更受瑞士人青睐：去年，该药在瑞士售出90万盒，销售额共计高达2310万瑞郎；而仿制版销售量仅为6.5万盒，总售价达120万瑞郎。

Keystone-SDA/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line