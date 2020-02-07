中国已采取了实质上的紧急封锁措施，以遏制疫情蔓延。 (Keystone / Alex Plavevski)

瑞士各行业以及国内旅游业，目前正为新型冠状病毒疫情引发的业绩滑坡、经济低迷衰退而绸缪准备。中国，是继德国和美国之后的第三大贸易伙伴。



截至目前，中国已采取了实质上的紧急封锁措施，以遏制疫情蔓延。新型冠状病毒已从中国蔓延至24个国家，确诊病例达到3.1万例，造成逾630人死亡。瑞士国际航空公司及其母公司-汉莎航空，已在本月底之前，暂停所有往返中国内地北京和上海的直飞航班，与此同时，其他航班目的地也相继受到波及。



鉴于目前在华员工不得不留在家中无法返工，在中国大陆地区开展业务的多家瑞士公司，现已被迫或相应缩减生产规模，或彻底停产歇业。瑞士工程公司ABB已于本周一(2月3日)关闭了中国境内的所有工厂，而中国是这家集团的第二大单一市场，曾于去年为其带来了价值40亿美元的收益，占该集团全年总体利润的15%。



据瑞士纸媒《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)报道，瑞士化学和制药业亦受到不同程度的冲击。报道称(德)外部链接，自1月25日迄今，由化学品公司Zofinger在中国境内设立的一家新工厂，已经停业。



诺华集团(Novartis)在华7000名员工以及受雇于罗氏集团(Roche)10000名中国本地雇员中的多人，不得不在家办公。不过，这两家制药及生物技术跨国公司均表示，已为处理此类紧急情况制定了应对方案。



代表瑞士电气工程、精密仪器以及机械制造业发声的团体，在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时称，业内部分公司已被迫停产，尽管如此，当下便估算近期疫情干扰现象对贸易的影响，还为时尚早。

游客与钟表



2019年的前9个月里，瑞士对华出口额已高达逾150亿瑞郎，与此同时，通过其他路径运至中国境内的商品，总价值约为110亿瑞郎。而随着新型冠状病毒疫情持续的时间越长，上述数字在今年缩水的风险就越高。



据瑞士旅游局官员预测，未来数周，赴瑞旅游的高消费中国游客人次跌幅将高达30%至50%。基于2018年的相关数据分析，这意味着瑞士每月会面临7万至10万人次的留宿损失。



受去年香港动乱打击的瑞士钟表出口，恐再次遭受重创。鉴于对新型冠状病毒疫情爆发的担忧，瑞士规模最大的钟表制造商斯沃琪集团(Swatch)已取消了拟定于2月底在苏黎世举办的Time to Move国际新品发布会。

艺术世界 巴塞尔艺术展香港展会因疫情取消 由于香港需要应对冠状病毒疫情暴发，广受关注的巴塞尔艺术展(Art Basel)香港展会今年的展览已被取消。 此内容发布于2020年2月7日 上午11:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Art Basel Hong Kong cancelled over coronavirus

swissinfo.ch

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