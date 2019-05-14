美国今年以更低的领先幅度，连续第七年蝉联头名位置。 (Keystone / Martin Ruetschi)

在考查各国未来三年内能否吸引最多外商直接投资的某调研当中，瑞士的得分虽比去年略有上升，但作为外商直接投资目的地国的位置却下滑了四位。

《2019年科尔尼外商直接投资信心指数(2019 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index，英外部链接)》把瑞士排在第13位，去年瑞士还在第9位。报告称，由于瑞士是欧洲最全球化经济体之一，因而极易受海外政治与经济动荡的影响。主要风险包括日益衰退的全球经济与英国脱欧的影响。报告警告说，如果瑞士与欧盟关系继续恶化，则其前景可能会进一步受到削弱。

“该问题可能影响到对瑞士市场的商业信心，造成它的指数排名相对下跌，”报告指出。

fdi FDI

2017年，55%的外商直接投资集中在瑞士金融与股份领域。然而该报告警告，海外竞争力的提升可能会减弱瑞士的投资魅力。2017年瑞士成了受美国税制改革打击最大的国家之一，2018年又出现了高达1410亿美元的外商直接投资净流失。

就积极方面而言，企业合并与并购似乎势头良好。例如法国企业Worldline以32亿美元左右收购了瑞士SIX集团的支付业务。化工塑料领域进展也不错，沙特企业SABIC以25亿美元购进Clariant的四分之一股份。

瑞士资讯swissinfo.ch/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram