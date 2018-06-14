此内容发布于2018年6月14日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月14日 -09:30

与其他国家上百万流浪猫相比，瑞士的流浪猫数量相对较少。 (Keystone)

瑞士动物保护组织收集了11.5万个签名，呼吁今后养猫者必须为猫做绝育。并将这一请愿上交联邦，目的在于减少瑞士流浪猫的数量及减轻它们没必要的痛苦。

瑞士生活着10-30万只流浪猫，它们或许是从家中出走或被抛弃的家猫，或是家猫与流浪猫的后代，这些猫的身体状况令人堪忧，它们病弱，非常胆小怕人。巴塞尔动物保护组织TSB将流浪猫泛滥问题归咎于“未曾绝育”。如果不采取措施，根据瑞士动物协会预计，7年后瑞士流浪猫的数字将增长到42万只。

瑞士人爱猫，因此“猫丁兴旺”，2016年瑞士800万人口，150万只猫。

目前瑞士没有明文规定必须给猫做绝育，但因为瑞士人养猫大多让猫自由出外活动，所以猫主人一般都给自己的“猫公主”早早做了绝育，以免造成意料外的“添丁”。而“猫公子”则放任自流，随其在外沾花惹草。

这也为流浪猫的增多起了辅助作用，因此动物保护组织收集签名，递交请愿，准备改变这种现状-要求养猫者必须承担为猫做绝育的义务。

与其他国家相比，瑞士的流浪猫的数量相对较少，但也能偶尔看到“流浪者”的身影。好心的瑞士人，尤其老年人，常常会喂它们。但是动物保护组织建议，最好不要喂街头的流浪猫，因为这只能解决流浪猫一时的饥渴问题，长远反倒有害无利。最好的办法是通知附近的动物保护机构，专业人员会将它们抓住并采取相应措施。

但有时很难区分真正的流浪猫和离家出走的家猫，因为不是所有的猫都被装了地址芯片，因此动物保护组织建议，铲屎官们也应该为猫安装芯片。



SDA-ATS/xy

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