此内容发布于2018年6月15日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月15日 -10:00

鉴于此次调研只涵盖了那些已向受访机构明确求助且提交报告的虐童案例，因此，最终公布的数字“或许只是冰山一角”。

(Keystone)

根据本周三(6月13日)公布的一项调研结果显示，每年在瑞士各家儿童保护机构登记在册的虐童案例，牵涉的幼年受害者累计多达3万至5万名。



那些遭受过肢体暴力、精神暴力、被家庭所忽视、性侵或曾经目睹过家庭暴力的孩子，需要外界施以援手。



由位于苏黎世的瑞银慈善基金会(UBS Optimus Foundation，多语)外部链接所开展的这项调研，对受虐儿童案例的数量、瑞士福利风险的类型以及不同儿童保护机构所提供的服务类别进行了抽丝剥茧的分析。



该基金会在其发布的新闻通稿中提及，记录在案的虐童案例数量之多，足以给人们“敲响警钟”。

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瑞银慈善基金会的研究人员相继对瑞士全国423家儿童保护机构中进行了走访调研，最终自逾八成机构采集的数据资料被采纳。



这些儿童保护组织涵盖了所有由政府出资资助的机构，其中包括儿童及成人社会保护项目组、医院、警察局以及受害者援助机构、



“冰山一角”



此次调查显示，盘点所有虐童案例，22.4%的受害者都曾经遭遇过冷眼相待、备受忽视。20.2%左右的登记案例涉及体罚或身体虐待，而19.3%的受虐儿童则经历过精神虐待。



18.7%的虐童记录中，孩子们曾在现场亲眼目睹过家庭暴力；另有15.2%的孩子遭受过性侵。



瑞银慈善基金会在报告中写道，鉴于此次调研只涵盖了那些已向受访机构明确求助且提交报告的虐童案例，因此，最终公布的数字“或许只是冰山一角”。



与此同时，研究人员还发现，由于这些机构所提供的帮助和服务在不同地区存在或大或小的差异，因此“并不总能满足(每个被虐儿童的)实际需求”。

SDA-ATS/瑞士资讯swissinfo.ch/ln

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