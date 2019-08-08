此内容发布于2019年8月8日 下午2:00

瑞士金属公司(Swissmetal)可谓命运多舛，由于日益激烈的国际竞争，自上个世纪80年代以来，这家创建于19世纪下半叶的企业便面临越来越大的压力。 (© Keystone/Christian Beutler)

因资金短缺而濒临破产的宝世达瑞士金属公司(Baoshida Swissmetal)继被中国宝世达国际控股集团收购六年之后，现正式易主，由瑞士投资者接盘。



在两位瑞士私人投资者注资下，新近成立的瑞士金属实业有限公司(Swissmetal Industries)宣布，已正式自中方手中收购并接管瑞士金属公司。据悉，这家公司在坐落于瑞士北部的两座城镇-多纳哈(Dornach)和勒孔维利耶(Reconvilier)的两间工厂共拥有共计约160名员工。



这家濒临破产的铜合金制造商，曾一度进入临时破产清算管理阶段，倒闭在即。然而因一桩法律案件待决，该公司的债务重组延期偿付的最后期限被迫数次推迟。



宝世达瑞士金属公司的主要债权人-中国国家开发银行(Chinese Development Bank)曾于2016年向该公司提供了1500万欧元的贷款，后谴责其经营管理者未就这家企业的财务状况提供充足有效的信息。今年5月，中国国家开发银行拒绝了瑞士方面为该公司提出的900万瑞郎的收购出价。



收购挫折 中国开发银行决定瑞士金属公司生死 濒临破产的铜合金制造商瑞士金属公司(Swissmetal)被收购一事遇阻，阻力来自中国国家开发银行。濒临破产的铜合金制造商瑞士金属公司(Swissmetal)被收购一事遇阻，阻力来自中国国家开发银行。 此内容发布于2019年5月13日 上午9:23 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Chinese bank to decide fate of cash-strapped Swissmetal

宝世达瑞士金属公司的中国首席执行官，已于2018年被解雇离职；并于同年因非法经商业行为被瑞士法院判处有期徒刑24个月，缓期执行。



本周二(8月6日)，瑞士金属公司(英)外部链接的“新东家”正式宣布，将于近期计划对公司进行重组调整，与此同时会将生产规模限制在一间工厂范围之内。

中国商人 前瑞士金属公司董事长被判五年内禁止进入瑞士 宝世达瑞士金属公司前董事长因非法经营被判有期徒刑24个月，缓期执行。他必须向公司偿还近2050万瑞郎(合1.4亿人民币)。 此内容发布于2019年5月27日 上午10:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Convicted ex-Swissmetal chief banned from Switzerland

swissinfo.ch/ug

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