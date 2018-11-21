此内容发布于2018年11月21日 上午11:38 最后更新 - 2018年11月21日 -11:38

瑞士哪些行业最缺高端人才？

(Keystone)

由全球人力资源领域领航者瑞士德科集团(Adecco Group Switzerland)携手苏黎世大学就业市场监测机构编纂的《2018年度短缺技能指数》(2018 Skills Shortage Index，多语)外部链接通过对今年瑞士就业市场求职人数和职位空缺数量进行对比发现，2018年，瑞士高技能人才短缺困局愈发突显，专业人才缺口最大的当属技术、金融及医疗行业，而酒店、零售和行政管理领域则面临从业人员供过于求、相对过剩的窘境。



回溯2018年，工程学和自然科学学科专业背景的人才需求与供给落差在往年基础上增长了9%，IT行业的人才匮乏缺口的涨幅也高达8%，身处这些领域的瑞士企业正想方设法地招募资历匹配的合格雇员。金融及信托业(譬如审计从业人员)也同样身陷高技能人才短缺的困境，但相对而言尚可保持行业整体维持常态运行。



反观医疗保健行业，已连续两年招不到足够数量的合格从业者。尤其是医生，放眼瑞士各地都属稀缺资源；而拥有合格资质且符合雇主期待的助产士和护士，在瑞士德语区可谓供不应求。但医疗机构护理人员和居家护理人员在劳动力市场上则显得不那么紧俏。

+瑞士的农业、医疗卫生业和机械制造业如今已面临劳动力短缺的窘境



企业可以通过采取多种举措-譬如提供更具吸引力的薪酬待遇-来改善旧有雇佣惯例，从而填补缺口。



“不过，倘若它们仍然招不到高技能人才来填补岗位，恐怕将不得不去国外招募合格的专业人才。从长远来看，瑞士企业也应该加大力度对现有及未来潜在员工进行职业技能培训，并为其继续教育提供鼎力支持，”苏黎世大学就业市场监测机构研究人员Helen Buchs表示。

Keystone-SDA/jdp

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