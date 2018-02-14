年度数据
瑞士协助安乐死机构“解脱”2017年新增逾万名会员
瑞士协助安乐死组织“解脱”(Exit)于本周二公布(2月13日)，去年，该机构接纳了约10078名新增会员。实际借助辅助性自杀服务而安然离世的人数略有减少；与此同时，“解脱”组织登记在册的会员平均年龄呈现出上升趋势。
2017年，“解脱”共收到来自约3500名有自杀需求的人提交的协助安乐死申请，与2014年相比足足增长了1000人之多。经审慎斟酌，“解脱”组织采纳了1031人的申请。而最终，“解脱”向734人施以援手，帮助他们安然离世，陪伴他们走完了人生的最后一段旅程。
据“解脱”介绍，虽然外界普遍认为男性的自杀可能性要高于女性，但逾六成向该组织求助并实现协助安乐死的人为女性。
安乐死求助者平均年龄攀升
公众对协助安乐死的需求之所以呈现出“井喷”之势，或许是因为与往年同期数字相比，2017年度大批新增会员蜂拥而至；此外，日益老龄化的瑞士社会现实也是一个不容忽视的因素。数据显示，去年，向“解脱”组织提交协助安乐死申请人的平均年龄由2016年的76.7岁提高到了78.1岁。
与往年大同小异的是，人们来“解脱”寻求帮助从而通过安乐死的方式结束生命最常见的理由是饱受晚期癌症、与年龄有关的多发性疾病以及长期性疼痛之苦。
“解脱”提供的数据也显示，虽说瑞士近年来协助自杀-也就是俗称的“安乐死”与日俱增，但按比例而言依然极为罕见，仅占全国年均6.6万死亡人数的1.5%。
作者： Clare O'Dea
过去的5年中，瑞士利用协助自杀手段结束生命的人数增加了60%，政策制定者们想提高人们对舒缓治疗方法的利用，从而减少对痛苦死亡的恐惧。 2011年，瑞士协助自杀的两家主要机构- ...
(翻译：张樱),
SDA-ATS/swissinfo.ch/ln
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